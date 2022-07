Una frase menciona que, todos quieren resultados, pero nadie quiere ser parte del proceso... Esta cita toma relevancia en el mundo del deporte, para los atletas la exigencia de dejar en alto a su estado, ciudad o país es demasiado alta, pero nunca se cuestiona como es que llegaron hasta las máximas competencias, pocas veces se valora el sacrificio que hay detrás de la medalla de bronce, plata u oro.

Recientemente, el flag football fue noticia de primera plana en México, las representantes femeninas consiguieron una legendaria medalla de oro, mientras que, los varones se llevaron un importante bronce, logros que fueron obtenidos nada más y nada menos que en los World Games Birmingham 2022. Las saltillenses Andrea Monsiváis y Pamela Reyes se vistieron de oro, por otro lado, Alejandro Esquer (jugador de Dinos de Saltillo) fue parte del combinado que se quedó con el bronce.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, el metal que cuelga del cuello luce radiante y brilla más que nada en el mundo, pero solo cada deportista sabe lo que cuesta llegar a ese punto y no precisamente un costo en materia deportiva. Además de imponerse al talento de otras naciones, los atletas mexicanos tienen que sacrificar tiempo, dinero y un sinfín de aspectos personales para sostener el sueño de vestir los colores nacionales.

En el caso de los seleccionados mexicanos, las concentraciones oficiales se realizaron en Ciudad de México desde meses previos a la competencia global, por lo que tenían que viajar constantemente hasta el centro del país.

“Es un sacrificio por completo, estar en Selección es una satisfacción muy bonita, pero requiere un gran esfuerzo sobre todo en lo económico. Tuvimos que viajar a Ciudad de México cada 15 días para la concentración. Lamentablemente no es un deporte tan conocido como el soccer, donde ya hay una mayor apertura y apoyo económico” relató la medallista de oro.

Rifas, sorteos y dinámicas fueron algunas de las actividades que tuvieron que realizar las atletas para poder recaudar fondos y lograr representar a México en uno de los eventos deportivos más importantes.

“Nos estuvimos moviendo con rifas, con ahorros, de donde pudiéramos para solventar los gastos, cuando se tiene una meta se hace todo por cumplirla. Para poder pagar los viajes tenemos que trabajar, se piensa que solo nos dedicamos al deporte y no es así, tenemos que llevar el sacrificio y deporte a la par”

Caso contrario, Alejandro Esquer logró completar el proceso deportivo con apoyo por parte de instituciones gubernamentales de Navojoa, Sonora (lugar de nacimiento), así como por parte de los Dinos de Saltillo (su equipo en LFA), organismos que no dejaron de apoyar al talentoso jugador sonorense.

“Es todo un tema, cualquier deportista de este país tiene muchas complicaciones y tenemos que estar a contracorriente. Para los foráneos era complicado asistir a Ciudad de México, son boletos de avión, gastos extras y se complicaba todo. De mi parte, tuve mucho apoyo de la gubernamental de mi ciudad en Sonora y de mi equipo, me ayudaron a cumplir esa meta de representar a mi país, estado y ciudad”, narró Alejandro Esquer.

Es un hecho que el flag football tendrá un despegue enorme dentro del territorio nacional, gracias a lo conseguido en días recientes. Pero hay un sacrifico enorme que no se observa a primera impresión, el mismo sacrificio que realizan los atletas de tiro con arco, karate, natación y un sinfín de rama que no reciben un apoyo justo solo porque no son tan reconocidas como otras.

Las medallas de oro y bronce conseguidas por los planteles mexicanos de flag football en una de las citas deportivas más importantes del año, tienen como objetivo poner en el mapa a todos los deportistas y ser una prueba de que todos los atletas merecen un alto grado de apoyo, pues la meta es la misma para todos...Dejar en alto a México.