El verdadero costo del nuevo contrato de Kylian Mbappé

Sin embargo, esto no indica que haya habido un cambio en el “proyecto deportivo” del PSG tanto como quisiera creer Mbappé. Durante los últimos diez años, la política del PSG ha sido contratar superestrellas con un talento excesivo a precios impactantes y satisfacer sus caprichos. Hay un sinfín de historias sobre el método de entrenamiento de Neymar de ocasionalmente hacerlo a su modo. Por lo menos un entrenador descubrió que su escuadra, en el fondo, no estaba de acuerdo con él respecto a la necesidad de ir a presionar a sus oponentes.

En realidad, casi no importa que las cláusulas estén escritas. Es inconcebible que cualquier club realice el tipo de compromiso económico que el PSG ha hecho con Mbappé, de 23 años, y no le consulte decisiones cruciales. Lionel Messi disfrutó de una influencia similar en sus últimos años en el Barcelona . Es el privilegio que se les otorga a los mejores jugadores del mundo.

Por supuesto que todavía no está muy clara la forma exacta que tendrá ese proyecto. Mbappé ha negado que el acuerdo por tres años que firmó la semana pasada incluya un conjunto de cláusulas que le garantizan el derecho de veto, en esencia, sobre varios puestos en el club, desde entrenadores y directores deportivos hasta jugadores.

De hecho, el dinero apenas fue parte de las negociaciones, sin duda del lado del PSG. Según cuenta Mbappé, ese tema en particular solo apareció al final: dijo que solo hubo “unos cuantos minutos” de conversación sobre el sueldo que iba a recibir, pero que pasaron muchos meses definiendo la naturaleza precisa del “proyecto deportivo” del PSG.

A Kylian Mbappé le gustaría que supieras que no se trató del dinero. Claro, para los ingenuos, los inocentes, los ignorantes, podría parecer que ha pasado más o menos el último año enfrentando al Real Madrid con el París Saint-Germain para subir su valor y obtener el contrato más lucrativo posible. Sin embargo, eso, tenlo por seguro, tan solo es un espejismo.

Pero las cifras sí importan a final de cuentas e importan por lo que les sigue después. El dinero en el fútbol en realidad no se trata de dinero. No es que los jugadores de verdad crean necesitar esos cientos de miles de dólares adicionales para no sentirse despojados. En efecto, por lo general, y se entiende, quieren maximizar las ganancias de una carrera breve, pero sus motivaciones a menudo están más relacionadas con el poder, el estatus y el valor.

Fue extraño el comunicado que dio Javier Tebas, el elocuente presidente de La Liga, después de que se difundió la decisión de Mbappé, como el resultado de la fermentación de una mayoría de uvas agrias. Su idea central —que la mejor manera de proteger a todos del desequilibrio competitivo era añadir más de esto a la competencia que él dirige— pareció surgir de algún punto entre la cobardía y la hipocresía.

Y, a pesar de todo, Tebas tiene razón en algo. Es peligroso que los clubes inflen de manera artificial los sueldos sin ningún tipo de restricción en sus finanzas. Sí representa una amenaza para la salud del fútbol en general. Visto desde cierto ángulo, no es algo tan distinto al problema básico de la Superliga.

El problema, por supuesto, es que no hay nadie, absolutamente nadie, que esté preparado para hacer algo al respecto. Tebas no fue el único ejecutivo al que la contratación de Mbappé lo motivó a emitir un comunicado algo extraño. Su homólogo de la Ligue 1, Vincent Labrune, le respondió a Tebas recordándole a todo el mundo que se ha revelado que el Real Madrid y el Barcelona se han visto beneficiados con ayuda ilegal del Estado.

El mismo presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, se pronunció de manera inusual al sugerir que a Tebas le preocupaba que la Ligue 1 pudiera alcanzar a La Liga, con lo cual al mismo tiempo pareció olvidar que preocuparse de ese tipo de cosas es la esencia del trabajo de Tebas y aparentemente denigró a la liga que se han esforzado por subsidiar en años recientes tanto su club como su televisora, beIN Sports.

(Nada de esto fue tan extraño como que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, interviniera para persuadir a Mbappé de quedarse en París: Macron es un aficionado sincero y apasionado del Marsella, por lo que podría creerse que nada le gustaría más que ver a Mbappé desaparecer rumbo a España, junto con la mayoría de sus compañeros de equipo).

El hecho de que todos ellos solo hayan visto por sus propios intereses tampoco fue sorpresivo ni indignante. El papel de Tebas es promover y proteger La Liga, al igual que el papel de Al Khelaifi —o uno de ellos, en todo caso— es hacer lo mejor posible por el PSG. Y, sin lugar a dudas, lo mejor para el PSG no es solo acumular la mayor cantidad de talento posible, sino hacer cada vez más difícil que alguno de sus rivales le pueda seguir el paso.

Lo más decepcionante es que no hay nadie en ninguna parte que parezca dispuesto a confrontar estos temas o que parezca capaz de hacerlo teniendo en cuenta los intereses del deporte y de la industria, no desde la perspectiva de un club individual ni de una liga específica. Lo que es bueno para el PSG o el Real Madrid no es necesariamente benéfico para el juego en conjunto; el fútbol está pidiendo a gritos que alguien en un puesto de influencia diga eso, pero ese alguien sigue brillando por su ausencia.

El candidato más obvio, la UEFA, se ha recusado de sus responsabilidades, confundida por su papel dual de máxima autoridad y organizadora inexperta de competencias. La UEFA ha permitido que prevalezca el egoísmo y que prospere la inmoralidad. La UEFA ha olvidado que, para que el fútbol funcione con una buena salud, debe ser tratado como un esfuerzo colectivo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Khrystyna?... la mujer con la que Checo Pérez le habría sido infiel a su esposa

Si no es así, corre el riesgo de descomponerse hasta no tener ya más remedio, de que la gallina de los huevos de oro sea atada y descuartizada, vendida al mayor postor en un mercado que han desvirtuado de manera irracional un puñado de equipos —y esta descripción les queda a ambos, al Real Madrid y al PSG— y, ahora, una sola contratación, un acto de vanidad y bravuconería de un club que se niega a permitir que algo se interponga en su camino, cuya visión del futuro es que todo el mundo debería ser París, para el que en realidad no se trata del dinero. Porque, cuando tienes suficiente, el dinero carece de significado y hay tantos ceros que pierde todo sentido.

c.2022 The New York Times Company