En Rayados, ya se hizo la machaca

MONTERREY.- El mediocentro de Monterrey Luis Romo expuso su admiración por Jesús ‘Cabrito’ Arellano y espera convertirse en un ‘ídolo’, como el ahora exjugador de Rayados.

“Jugaba de niño esa posición, era al que me gustaba imitar; tenía el cabello largo y me gustaba imitarlo. En mi barrio me dicen ‘Cabrito’ todavía; es el apodo que tengo de barrio, es algo bueno llegar al equipo donde una de las personas que más me gustó ver de niño fue ídolo y ojalá pueda convertirme en ídolo”, indicó.

Luis Romo es uno de los nuevos integrantes de Rayados, equipo al que llegó en trueque, luego que Carlos Rodríguez fue traspasado a Cruz Azul.

El jugador manifestó su deseo de hacer historia con el cuadro regiomontano y dejó en claro su objetivo es ayudar al equipo a ganar los títulos de los torneos que dispute y los primeros que enfrentarán son el Mundial de Clubes y el Clausura 2022.

“El objetivo es ganar todo por lo que se compita, cuando entro a la cancha, me gusta ganar y a eso vengo, a ganar, a poner en alto el nombre y a ponerle las más estrellas posibles al escudo. Hay que hacer historia, para dejar huella hay que hacer historia, es a lo que se aspira y espero lograrlo”, añadió en una entrevista compartida por el club Monterrey.

Luis Romo resaltó el desempeño que ha logrado Rayados en los últimos tiempos y dijo que le gusta cuando hay exigencia en un equipo, por lo que espera ayudar a que logren protagonismo.

“Es un club que tiene tiempo haciendo las cosas bien, tiene buena infraestructura, te das cuenta que es un lugar de mucha exigencia, me gusta que aspiren a lo grande y este equipo aspira a lo grande, el club està apuntando a lo más alto, para dejar huella tienes que aspirar a lo más grande y poner a este equipo en lo más alto puede ser un gran paso en mi carrera”, indicó.

Romo también publicó un mensaje en sus redes sociales, tras su salida de Cruz Azul, en el que “una despedida nunca es fácil, hoy nuestros caminos se separan, se vienen nuevos retos en mi carrera por alcanzar, pero quiero agradecer de corazón a la directiva, compañeros y sobre todo a la gran afición por todo su apoyo y muestras de cariño para mí y mi familia.