‘Es un reglamento absurdo’, atleta cubana devuelve medalla de bronce a mexicana en los JCC

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno... La medalla no es mía, es de ella”, dijo la atleta de Cuba quien volvió a colocarle la medalla de bronce a la mexicana.