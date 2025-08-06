ESPN asegura derechos de transmisión de WrestleMania y eventos WWE en alianza histórica

ESPN anunció una alianza estratégica con WWE que incluye los derechos exclusivos para Estados Unidos de los eventos premium en vivo de la empresa de lucha libre, entre ellos WrestleMania. Esta noticia llega poco después de que ESPN también pactó una asociación importante con la NFL.

El acuerdo, dado a conocer el miércoles, otorga a ESPN la propiedad de los derechos para transmitir en vivo eventos destacados de WWE como WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series y Money in the Bank. A partir de 2026, WrestleMania estará disponible en la plataforma de streaming directo al consumidor de ESPN.

Esta plataforma, que se espera lanzar antes de finales de septiembre, ofrecerá acceso a todos los contenidos y redes de ESPN por un costo mensual de 600 pesos mexicanos, aproximadamente 29.99 dólares. La jugada busca fortalecer la posición de ESPN en el mercado de streaming deportivo, ampliando su oferta de contenidos exclusivos.

TE PUEDE INTERESAR: Charros le cierra la puerta a Saraperos: Saltillo sin Postemporada por segundo año consecutivo

El acuerdo con WWE coincide con la negociación no vinculante entre ESPN y la NFL, en la que ESPN adquirirá NFL Network, NFL Fantasy y los derechos para distribuir el canal RedZone a operadores de televisión. A cambio, la liga estadounidense tendrá una participación del 10% en ESPN.