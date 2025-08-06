ESPN asegura derechos de transmisión de WrestleMania y eventos WWE en alianza histórica
Esta alianza se da poco después de un acuerdo con la NFL, en el que ESPN adquiere canales y derechos importantes
ESPN anunció una alianza estratégica con WWE que incluye los derechos exclusivos para Estados Unidos de los eventos premium en vivo de la empresa de lucha libre, entre ellos WrestleMania. Esta noticia llega poco después de que ESPN también pactó una asociación importante con la NFL.
El acuerdo, dado a conocer el miércoles, otorga a ESPN la propiedad de los derechos para transmitir en vivo eventos destacados de WWE como WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series y Money in the Bank. A partir de 2026, WrestleMania estará disponible en la plataforma de streaming directo al consumidor de ESPN.
Esta plataforma, que se espera lanzar antes de finales de septiembre, ofrecerá acceso a todos los contenidos y redes de ESPN por un costo mensual de 600 pesos mexicanos, aproximadamente 29.99 dólares. La jugada busca fortalecer la posición de ESPN en el mercado de streaming deportivo, ampliando su oferta de contenidos exclusivos.
El acuerdo con WWE coincide con la negociación no vinculante entre ESPN y la NFL, en la que ESPN adquirirá NFL Network, NFL Fantasy y los derechos para distribuir el canal RedZone a operadores de televisión. A cambio, la liga estadounidense tendrá una participación del 10% en ESPN.
Nick Khan, presidente de WWE, destacó que esta colaboración marca un momento clave para los aficionados en Estados Unidos. Comentó que unir una marca tan grande en medios deportivos con la plataforma líder en entretenimiento deportivo representa una oportunidad importante para ambas compañías y para sus seguidores.
Por su parte, Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, señaló que esta alianza refuerza el portafolio de contenido de la empresa y es un paso fundamental para impulsar su futuro en el mundo del streaming.
Con este movimiento, ESPN busca consolidar su presencia en la transmisión de eventos deportivos premium, combinando el alcance de la NFL y la popularidad de WWE para atraer a nuevos suscriptores y mantener el interés de su audiencia actual.
El acuerdo también refleja la creciente tendencia de las empresas deportivas a desarrollar plataformas propias de streaming directo al consumidor, para competir con otros servicios globales que ofrecen entretenimiento y deporte en vivo.