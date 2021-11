Estados Unidos, la peor pesadilla de Martino

Perder tres partidos —a nivel de Selecciones Nacionales— contra Estados Unidos, no es algo que un entrenador de México pueda aguantar, por más que no corre peligro de quedar fuera de la Copa del Mundo, por más controlado que luzca el panorama. No sería para nada aceptable otro resultado adverso contra el acérrimo rival de la Concacaf.

Y es ese el peligro que corre Gerardo Martino cuando se reanude la actividad en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. La Selección Nacional visita Cincinnati, una sede nueva dentro del futbol estadounidense y en cuestión del clasificatorio. Un experimento por parte de la US Soccer, después de que en el pasado ciclo —rumbo a Rusia 2018— perdieron en Columbus, para terminar con lo mágico que era para ellos ese lugar.

Ahora quieren que Cincinnati sea su nuevo Columbus, y por eso se han llevado este partido para allá.Para el encuentro, Gregg Berhalter recupera a su máxima figura, Christian Pulisic, quien entre lesiones y las restricciones de la Gran Bretaña para viajar, no había estado en las pasadas fechas de la eliminatoria, en las que surgieron otros nombres, como el de Ricardo Pepi, Sergiño Dest (quien ahora no estará) o Brenden Aaronson.

Perder contra Panamá en el estadio Rommel Fernández fue un duro golpe en el ego de los estadounidenses, quienes ahora están en el segundo lugar de la clasificación, pero —con una victoria— igualarían en puntos a México, además de volver a dar otro mazazo al proyecto de Martino.

Porque nos hemos cansado de decir que no se ve problema alguno para que vaya a Qatar, pero a veces parece que se nos olvida que el equipo del Tata perdió apenas este año dos finales contra Estados Unidos, la de la Nations League —con el equipo A de Berhalter— y la de la Copa Oro, con el combinado B. Par de humillaciones que dejan mal parado a Martino y su equipo de cara al partido del próximo viernes.

Sobre todo si se toman en cuenta los problemas que ha tenido —y parece que seguirá teniendo— para conformar una línea defensiva, en específico la central, que pueda dar seguridad. Ya sea por baja de juego, lesiones o por suspensiones, no se ve cuál pueda ser la pareja que dé esa solidez y —ante un equipo como el estadounidense— volverán a tener una prueba muy importante.

Perder otra vez contra el rival más odiado de la confederación podría ser lapidario para Gerardo Martino y su proyecto, con todo y que no peligre la clasificación al Mundial.