Esto necesita Argentina para clasificarse a Catar

Tras la importante victoria sobre Uruguay, la Selección Argentina jugará el clásico ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas, donde podría sellar su clasificación para Qatar. ¿Qué resultados necesita para asegurar su pasaje a Catar?

Vale recordar que quedan 15 puntos en disputa en este camino al Mundial en Sudámerica y el equipo de Scaloni está segunda con 28 unidades, 12 más que el puesto de repechaje.

SI ARGENTINA GANA

Será la única forma de asegura la clasificación, con la decisión sobre el suspendido partido con Brasil, aún pendiente. Con la victoria, la Abiceleste pasará a tener 31 puntos y necesita que: Uruguay no le gane a Bolivia; Chile no le gane a Ecuador; Colombia no le gane a Paraguay.

SI ARGENTINA EMPATA

Con un punto frente a la Verdeamarela, el equipo de Scaloni tendrá 29 y necesitará además: que pierdan Uruguay, Chile y Colombia; que Perú le gane a Venezuela, así Ecuador sería tercero con 23 puntos, el equipo de Gareca cuarto con 17 y los quintos ya no podrían alcanzar a Argentina con 16.

SI ARGENTINA PIERDE

Si el invicto del equipo de Scaloni cae ante Brasil, la clasificación deberá esperar a las fechas de febrero y marzo o que la FIFA le entregue los puntos del fallido clásico en Brasil.

Argentina recibirá a Brasil el martes desde las 20:30 en San Juan, por la fecha 14 rumbo al Mundial 2022.