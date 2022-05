Exhibe a Saraperos, ‘Chapo’ Vizcarra

Roberto “Chapo” Vizcarra dejó de ser el manager de los Saraperos de Saltillo el pasado domingo, decisión que tomó al final del segundo juego de la serie ante Rieleros de Aguascalientes. El estratega no fue despedido por la directiva, él mismo decidió dejar el puesto en el que había estado desde la temporada del 2019, siendo varias las razones que lo orillaron a dejar el cuartel.

Saraperos disputó la serie contra Rieleros el fin de semana pasado, el segundo juego de la misma sería un detonante dentro del equipo. Luego de perder una ventaja de cuatro carreras en la novena entrada, Vizcarra explotó y tomó la decisión de dejar al club de la capital coahuilense.

“Después del juego, te ciegas, después de perder un juego así. Hice un meeting con los muchachos (jugadores) y les comenté –el único culpable era yo, yo soy quien los mete y los saca, quien toma las decisiones, lo más correcto es que me vaya porque los resultados no se están dando-“, comentó el entrenador para el medio ABC.

El estratega mencionó que tomó la decisión final por cuestión de salud, y que no terminó mal con nadie de la institución. A pesar de que en el comunicado mostrado por los Saraperos de Saltillo dejaron un mensaje entre líneas que se mal interpretó por los lectores ante la situación.

“Para la organización Saraperos de Saltillo los valores institucionales son lo más importante y están por encima de cualquier situación, es por eso que la directiva en su firme compromiso con la ciudad de Saltillo y con su afición, no cesará en seguir trabajando fuerte para lograr los objetivos. A partir de hoy el Sr. Roberto Vizcarra Acosta deja de ser manager del equipo”, se puede leer en el comunicado oficial del club.

La fuerte decisión tomada por el ex dirigente sarapero, fue el resultado de una planeación en la que se respetó muy poco su opinión. Vizcarra venía de ser campeón en la complicada Liga Mexicana del Pacífico, pero no pudo replicar ni de cerca ese nivel con la novena saltillense, en gran medida fue porque los refuerzos de Saltillo no eran los que él solicitaba para poder hacer funcionar al equipo.

Saraperos marcha en el último lugar del pitcheo colectivo, son múltiples la ocasiones en las que el montículo verde ha cedido juegos y se ha visto fatal por más que llegan nuevos brazos al bullpen.

“Trajeron a un tal Jurrjens, a un tal Álvarez o Rosario, llegaron a Saltillo de su casa, no estaban haciendo nada, uno venía de tener seis meses de operado, otro con un año sin pichar. ¿Cómo lo hacía? Fue una cosa que vino con lo de quitar a Eduardo Valenzuela y Gabriel Villanueva. Vino la lastimadura de Carter, Román Méndez comenzó mal. Nunca pensamos que los iniciadores tuvieran este arranque tan malo, como Doubront, Peña, Javier Solano y Viera, todo se conjuntó. Soy muy apegado a tener buen pitcheo para ganar los juegos y no se dio”, relató el reconocido manager.

Luego de trabajar por un tiempo con Roberto Magdaleno, ex directivo de Saraperos de Saltillo, el coach mencionó que la salida del antes mencionado afectó mucho en la planeación de la presente temporada.

“Pienso que sí (afectó la salida de Roberto Magdaleno). Tuvimos una pretemporada muy corta, no teníamos estadio por cuestiones de alumbrado, estaban poniendo alumbrado nuevo o jugando futbol americano, estábamos practicando en Ramos Arizpe con ciertas cosas, no es pretexto. Los extranjeros no funcionaron, el caso de Balentien traía muy buenas credenciales y terminó bateando para .230, fueron muchas cosas, no quiero buscar culpables, ni mucho menos”

Además, recalcó que el proyecto original era con Roberto Magdaleno a largo plazo, y que en su opinión los resultados habían sido buenos a mediano plazo. Así mismo, mencionó que su opinión no fue tomada en cuenta en cambios importantes como el de Juan Pérez a los Acereros de Monclova, pelotero que fue pilar de los Dragones en los últimos años.

“Juan Pérez era un ídolo, todo lo que hizo con el equipo, la gente le aplaude cuando viene al estadio, pero la directiva pensó que José Vargas y los que venían para acá iban a funcionar, y ahorita están viendo a un Juan Pérez con el nivel del 2019”.

Roberto señaló que su cuerpo técnico no era el que había planificado para afrontar la campaña, pues había solicitado la contratación de otros coach, pero la directiva le trajo los que ellos pensaron iban a funcionar.

“Desde un principio, pedí a ciertos coaches y no me los trajeron. Con mucho respeto, me trajeron a Orlando Sánchez y a Dallas Williams, yo no los tenía contemplados en mi roster, mi cuerpo técnico era con Houston Jiménez y Gerardo Garza, y me trajeron a esos dos, con todo respeto yo no estuve de acuerdo con esos movimientos. A la Chiva se lo llevaron entre los pies, es un tipazo, es de los menos culpables, los pitchers lo quieren mucho, saben que es el menos culpable (sobre la salida de Julio César Miranda”

El multicampeón del beisbol mexicano también hizo mención sobre la nueva pelota profesional que implementó la LMB, mencionando que es una pelota que “mata” a los pitchers, pues vuela demasiado incluso en los parques de la zona sur.

El Chapo aceptó tener parte de culpa en el accionar del equipo, pero no considera que se haya “bajado del barco”, reafirmando que tomó su parte de la responsabilidad al decirle al grupo que él era el responsable del mal paso del equipo.

Algunos peloteros señalaron que el grupo está bien, nunca existió algún conato de pleito o rompimiento de vestidor, simplemente que Vizcarra necesitaba de más herramientas y no es un mago para solucionar la actual situación del club.

“Si en algo les fallé, les pido una disculpa muy grande, yo quiero mucho a Saltillo, pienso que un cambio de dirección fue lo más correcto. Fue un momento de enojo y de mucha frustración, yo soy culpable, estoy muy agradecido con la directiva, y agradecido con la afición por su apoyo en los últimos cuatro años”.

El que para muchos especialistas es el mejor entrenador de todo México, ha firmado oficialmente con los Leones de Yucatán, acuerdo que se hizo oficial apenas un día después de que renunciará con la Nave Verde. Vizcarra deja a los del Sarape luego de una dirigencia complicada, en la que lo más destacado fue el regresar al equipo a play off en 2019 y 2021.