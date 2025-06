Fernanda Bazaldúa, la mejor carta de Saltillo rumbo al 21K Coahuila 2025

“Me encantaba el basquetbol, soñaba con ser profesional, pero un maestro me dijo que era demasiado alta para mi edad y me dejó fuera. Tenía apenas 9 años” , recuerda.

“No imaginé que algo tan simple como correr me llevaría a tantos lugares ni que se convertiría en una de mis mayores pasiones”.

A los 10 años participó en la versión infantil 21K Kids y, aunque obtuvo un quinto lugar, no volvió a competir formalmente hasta años más tarde.

Para Fernanda, este 21K tiene un valor sentimental agregado.

“Será mi cuarta vez como la mejor saltillense si todo sale bien, pero esta edición es muy especial: la corro por mi abuelita, quien falleció este año.

Su pérdida me dejó fuera de las pistas durante cuatro meses. Volver a competir ahora es también un homenaje a ella”.

La decisión de dejar su carrera como abogada para enfocarse al 100% en el atletismo fue uno de los mayores retos que ha enfrentado.

Pero no se arrepiente: “Correr me ha dado más satisfacciones de las que imaginé. Me ha enseñado que, como en la vida, siempre habrá obstáculos, pero también salidas”.

Fernanda entrena entre dos y tres horas cada mañana, mientras por las tardes equilibra sus tareas escolares —actualmente cursa un diplomado en Ciencias Políticas— y su trabajo online.