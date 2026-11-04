Fernanda García hace historia: a sus 14 años gana medalla olímpica para México en Dakar 2026

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    Fernanda García hace historia: a sus 14 años gana medalla olímpica para México en Dakar 2026
    Victoria Fernanda García Caldera, de apenas 14 años, celebra la medalla de bronce que conquistó para México en los 50 metros mariposa de Dakar 2026. FOTO: GOBIERNO DE MÉXICO

La nadadora jalisciense conquistó el bronce en los 50 metros mariposa, tras una final definida por centésimas, y entregó a la delegación mexicana su tercera presea

Con apenas 14 años, la nadadora mexicana Victoria Fernanda García Caldera conquistó la medalla de bronce en los 50 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, este miércoles.

Originaria de Jalisco, García compitió desde el carril tres y detuvo el cronómetro en 27.49 segundos, en una final resuelta por centésimas.

Su resultado representa la tercera presea de México en esta edición de la justa olímpica juvenil.

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El oro fue para la rusa Serafima Fokina, quien registró 27.28 segundos, mientras que la croata Ana Bobanović se quedó con la plata gracias a sus 27.33.

La mexicana terminó a solo 21 centésimas de la campeona y a 16 de la segunda posición, en una final muy cerrada.

La jalisciense llegó a la final después de marcar 27.48 segundos en la ronda clasificatoria.

También había participado en los 200 metros dorso, prueba en la que finalizó séptima, con tiempo de 2:26.84 minutos, antes de conseguir su primera medalla en Dakar.

“Me siento muy feliz, desde que toqué la pared supe que ya era medallista olímpica”, expresó García, según el Comité Olímpico Mexicano.

La joven dedicó el resultado a sus padres y entrenadores, que la apoyaron en su preparación.

Su bronce se suma a los obtenidos por Daniel Saborío en los 400 metros libres y por el equipo mixto mexicano de beisbol 5.

Así, México acumula tres terceros lugares en Dakar 2026, dos de ellos conseguidos en la alberca.

El logro coloca a García entre las figuras emergentes de la natación mexicana, aunque se trata de una medalla de los Juegos Olímpicos de la Juventud, certamen distinto a los Juegos Olímpicos de mayores.

La competencia se celebra del 31 de octubre al 13 de noviembre y marca la primera edición del evento en África.

El desempeño confirma su proyección en el alto nivel. La actividad de Fernanda no concluye con este podio: para el jueves está prevista su participación en los 50 metros espalda, con otra oportunidad de competir al máximo nivel.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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