Finalizan liberación de Odell Beckham Jr.

Los Browns están trabajando con los representantes de Odell Beckham Jr. para negociar un nuevo acuerdo sobre los términos bajo los cuales dejarían en libertad al receptor, dijo el equipo.

“Después de una cuidadosa consideración, pláticas internas y conversaciones con Odell y sus representantes, hemos decidido que es el mejor interés, para todas las partes, que Odell no juegue más para los Browns”, dijo el gerente general del equipo, Andrew Berry, en un comunicado.

“Apreciamos todo su esfuerzo y contribuciones mientras estuvo en Cleveland, pero llegamos a un punto en el que es mejor que avancemos como equipo sin Odell. Estamos terminando el proceso para darle a Odell su liberación y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera”.

Los Browns están convirtiendo el salario base de Beckham en un bono por firmar para reducir su límite máximo en un intento de ahorrar dinero, dijeron fuentes. Una vez que se finalice el contrato, que se espera sea en cualquier momento en los próximos días, Beckham será liberado. No se le puede reclamar en los waivers hasta la próxima semana.

Beckham fue excusado de la práctica por segundo día consecutivo el jueves, ya que ambas partes intentaron encontrar una solución, según las fuentes.

A Beckham se le dijo que no fuera al entrenamiento del miércoles, un día después que su padre publicara un video en Instagram donde destacó los momentos en que el QB, Baker Mayfield, no le tiró el balón a Beckham o lo perdió cuando no tenía marca.

Según múltiples fuentes, el entrenador de Cleveland, Kevin Stefanski, se dirigió al equipo antes de la práctica del miércoles e informó a los jugadores que Beckham ya no sería parte del equipo, mientras el resto de elementos se prepararon para el juego del domingo ante los Bengals.

Tanto Stefanski como Mayfield, dijeron el miércoles que no habían tenido noticias de Beckham desde que las publicaciones de su padre en Instagram se volvieron virales.

Beckham, quien cumplió años este viernes, está bajo contrato por dos temporadas más, pero no le queda dinero garantizado en el mismo. La fecha límite de cambios en la NFL fue el martes, por lo que Cleveland no puede cambiar a Beckham hasta el comienzo de la temporada 2022.

El tres veces jugador de Pro-Bowl tiene un bono de 1 millón de dólares, mismo que será para el primer día de entrenamiento de cada temporada. Los Browns se ahorrarían 15 millones de tope salarial si lo intercambian o lo liberan durante la temporada baja.

Beckham, uno de los receptores más talentosos de la NFL, también ha sido criticado como uno de los más molestos. Llegó a Cleveland tras un cambio en 2019 con los Giants, quienes se cansaron de sus actitudes. Su llegada a los Browns trajo expectativas poco realistas en la primera temporada y tuvo mucho que ver en la marca 6-10 del equipo y el cambio de entrenador en jefe.

Aunque Beckham insistió en que estaba feliz en Cleveland, donde se reunió con su ex compañero de equipo universitario y amigo cercano, Jarvis Landry, no le gustó no estar en un mercado importante. Según los informes, les dijo a los oponentes en el campo durante los calentamientos previos que “vengan a buscarme” en la temporada baja.

Beckham pareció encajar la temporada pasada con Stefanski pero nunca tuvo una conexión fuerte con Mayfield, por lo que la falta de química fue un tema constante.