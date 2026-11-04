Jaguars llega de una paliza y enfrentará a Ravens sin Lamar Jackson en el TNF de la Semana 9

Los Jaguars de Jacksonville llegan en forma al Thursday Night Football de la Semana 9 de la NFL. Después de aplastar 42-7 a los Colts de Indianápolis, visitarán este jueves a unos Ravens de Baltimore golpeados por tres derrotas consecutivas y sin Lamar Jackson, su estrella. El duelo será en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, a las 7:15 de la noche, con transmisión por Prime Video. Los Jaguars tienen marca de 5-2 y lideran el Sur de la Conferencia Americana, mientras Baltimore registra 4-4 y es último del Norte.

Jacksonville dio un golpe de autoridad el domingo. Trevor Lawrence lanzó tres pases de anotación, Bhayshul Tuten acumuló 104 yardas terrestres y la defensa provocó errores para construir una ventaja de 28-0 al descanso frente a Indianápolis. La ventaja llegó a 42-0 antes del único touchdown rival. El equipo de Liam Coen buscará trasladar ese dominio a un escenario exigente: jugar de visitante y con cuatro días de descanso. Su defensa aparece entre las mejores de la temporada y sobresale contra la carrera, donde permite solo 3.4 yardas por intento, la cifra más baja de la liga. La situación de los Ravens es opuesta. El conjunto de Jesse Minter sufrió un 36-10 ante los Bills de Buffalo, su tercer tropiezo al hilo, en una tarde marcada por lesiones de sus mariscales de campo. Jackson se lastimó el pulgar derecho en su primera jugada ofensiva y deberá pasar por el quirófano, con una ausencia de al menos cuatro partidos. El suplente Tyler Huntley también quedó descartado por una lesión en un dedo del pie. Por ello, Baltimore anunció que el novato Joe Fagnano, quien llegó a la NFL sin ser seleccionado en el Draft, tendrá su primera titularidad. Frente a Buffalo completó 10 de 21 envíos para 91 yardas y sufrió una intercepción.

Con un pasador inexperto, los Ravens podrían apoyarse en Derrick Henry para controlar el reloj y reducir las posesiones de Lawrence. Sin embargo, el corredor no ha alcanzado las 60 yardas terrestres en los tres últimos encuentros, y se medirá a una defensa especializada en frenar el ataque por tierra. Jacksonville tampoco está libre de preocupaciones: Tuten, protagonista de la paliza a Indianápolis, figura como cuestionable por molestias en pie y tobillo; el defensivo Travon Walker también está en duda. La baja del tackle defensivo DaVon Hamilton, fuera por el resto del año, complica la tarea ante Henry. El TNF pondrá frente a frente a un aspirante a consolidar su liderato divisional y a unos Ravens obligados a reaccionar. Para Jacksonville es la oportunidad de extender su gran momento; para Baltimore, una prueba de supervivencia sin el jugador que suele transformar su ofensiva.