Lobos UAdeC busca revancha ante Águilas UACH este viernes en Chihuahua

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Fútbol Americano
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    Lobos UAdeC busca revancha ante Águilas UACH este viernes en Chihuahua
    El equipo de Daniel Carrete Landeros buscará avanzar a las semifinales este viernes 6 de noviembre, a las 18:00 horas, en Chihuahua. FOTO: VANGUARDIA MX

Con marca de 5-3, Lobos UAdeC se medirá al segundo sembrado global de la Conferencia Nacional, que cerró la campaña con ocho victorias y solamente 42 puntos recibidos

La postemporada de la Liga Mayor de ONEFA 2026 pondrá a prueba el crecimiento de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que buscarán dar el golpe ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en los Cuartos de Final de la Conferencia Nacional.

El encuentro se disputará este viernes 6 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua. Los boletos tienen un costo de 55 pesos y están disponibles a través de la plataforma TopTicket.

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Para la Jauría, el compromiso representa la oportunidad de avanzar a las semifinales y cobrar revancha ante un rival que ya la venció durante la temporada regular. En la Semana 1, las Águilas se impusieron 21-10 en este mismo escenario, por lo que los universitarios saltillenses tendrán que buscar una actuación distinta para mantenerse en la competencia.

$!Los boletos para el duelo de Cuartos de Final entre Lobos UAdeC y Águilas UACH tienen un costo de 55 pesos y están disponibles en línea a través de la plataforma TopTicket.
Los boletos para el duelo de Cuartos de Final entre Lobos UAdeC y Águilas UACH tienen un costo de 55 pesos y están disponibles en línea a través de la plataforma TopTicket. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

UUN INVICTO COMO OBSTÁCULO

El conjunto chihuahuense llega como uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Nacional. Las Águilas terminaron la fase regular con ocho victorias en igual número de partidos, además de registrar 244 puntos a favor y solamente 42 en contra.

Su desempeño defensivo será uno de los principales retos para los Lobos, que durante la temporada regular anotaron 135 puntos y recibieron 122. La diferencia entre ambos registros refleja la exigencia que tendrá el equipo dirigido por Daniel Carrete Landeros para encontrar espacios y sostener sus avances ofensivos.

La UACH avanzó como segundo sembrado global, mientras que la UAdeC consiguió el séptimo puesto después de finalizar con marca de 5-3, como el mejor tercer lugar de la Conferencia Nacional.

LOBOS LLEGA CON IMPULSO

La clasificación de los saltillenses se definió en la última jornada de temporada regular, cuando vencieron 17-16 a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con una anotación en los últimos segundos.

El resultado permitió a la Jauría cerrar la campaña con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, luego de un inicio complicado en el que acumuló tres derrotas consecutivas.

Ahora, el equipo universitario tendrá que trasladar ese impulso a un partido de eliminación directa, donde no habrá margen para recuperarse de un tropiezo. La defensiva será fundamental para contener a una ofensiva que ha conseguido 244 puntos en ocho partidos, mientras que los Lobos buscarán aprovechar cada oportunidad para acercarse a las diagonales.

El ganador del encuentro avanzará a las semifinales de la Conferencia Nacional y continuará en la lucha por el campeonato, cuyo vencedor ocupará un lugar en los 14 Grandes para la temporada 2027.

La cita está definida. Lobos visitará a las Águilas este viernes con la intención de cambiar el antecedente de la primera jornada y demostrar que su clasificación a playoffs puede convertirse en una oportunidad para seguir avanzando.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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