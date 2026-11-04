Ravens negocian llegada de Jacoby Brissett tras lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley

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    Ravens negocian llegada de Jacoby Brissett tras lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley
    Jacoby Brissett está cerca de convertirse en el nuevo quarterback de los Ravens de Baltimore, tras perder la titularidad con los Cardinals de Arizona y ante las lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley. FOTO: ESPECIAL

Baltimore busca reforzar su ofensiva mediante un intercambio con los Cardinals de Arizona, aunque el veterano mariscal no estará disponible para enfrentar a Jacksonville en la Semana 9

Los Ravens de Baltimore están por concretar un intercambio con los Cardinals de Arizona para incorporar al veterano mariscal Jacoby Brissett, ante las lesiones que golpearon al equipo en la NFL.

Según informes, la negociación se cerraría durante el fin de semana, por lo que el quarterback de 33 años no estará disponible para el Thursday Night Football de la Semana 9, este jueves ante los Jaguars de Jacksonville en el M&T Bank Stadium.

La urgencia surgió tras la derrota por 36-10 frente a los Bills de Buffalo.

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Lamar Jackson sufrió una lesión en el pulgar derecho, necesitará cirugía y permanece fuera por tiempo indefinido, mientras que Tyler Huntley presenta una lesión en un dedo del pie que podría marginarlo el resto de la campaña.

Ante las bajas, el novato Joe Fagnano, no seleccionado en el Draft, tendrá su primera apertura en la NFL frente a Jacksonville.

Baltimore también sumó a Austin Reed a su escuadra de prácticas, pero necesita experiencia para mantenerse en la pelea por la Postemporada.

Brissett inició los primeros ocho juegos de Arizona y acumuló mil 719 yardas aéreas, 10 pases de touchdown y siete intercepciones, con 63.3 por ciento de efectividad.

Sin embargo, perdió la titularidad ante Gardner Minshew, quien encabezó la remontada por 33-30 contra los Cowboys de Dallas.

El entrenador Mike LaFleur relegó a Brissett al tercer puesto entre los pasadores de los Cardinals, detrás de Minshew y de Carson Beck, situación que abrió la puerta a su salida. No se conocen los términos del intercambio.

En 11 temporadas Brissett ha jugado para Patriots de Nueva Inglaterra, Colts de Indianápolis, Dolphins de Miami, Browns de Cleveland, Commanders de Washington y Cardinals de Arizona.

Si se formaliza la operación, su debut con Baltimore podría ocurrir el lunes 16 de noviembre ante los Chargers de Los Ángeles en la Semana 10.

El equipo de Jesse Minter tiene marca de 4-4 y busca evitar que las lesiones comprometan sus aspiraciones de Playoffs.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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