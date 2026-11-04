Arsenal y Manchester City ganan en Champions League con Haaland y Gyökeres como protagonistas

Arsenal y Manchester City consiguieron triunfos como visitantes este miércoles en la cuarta jornada de la Fase de Liga de la Champions League. Los Gunners se impusieron 2-1 al Slavia Praga, mientras que los Citizens derrotaron 3-2 al RB Leipzig en dos encuentros que reforzaron sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia. En el Eden Arena de Praga, el equipo dirigido por Mikel Arteta tomó el control desde el comienzo.

Noni Madueke abrió el marcador al minuto 9, tras recibir un pase filtrado de Viktor Gyökeres y definir dentro del área para superar al guardameta Nazar Domchak. La presión inglesa volvió a rendir frutos al 38’, cuando Gyökeres aprovechó una combinación con Mikel Merino para ampliar la diferencia con un disparo cruzado. Con el 2-0 antes del descanso, Arsenal encaminó un resultado que parecía cómodo ante el representante de República Checa. Sin embargo, Slavia mantuvo la insistencia durante el complemento y obligó a intervenir en distintas ocasiones a David Raya. Wiktor Nowak recortó la distancia en el tiempo agregado, al 91’, después de un saque de banda largo que complicó a la defensa londinense. Arsenal resistió los últimos instantes y aseguró los tres puntos. Con esta victoria, el club de Londres llegó a 10 unidades en cuatro partidos y conservó su condición de invicto en la competencia.

Su balance incluye tres triunfos y un empate, este último obtenido frente al Bayern Múnich durante la jornada anterior. En Alemania, Manchester City tuvo una noche mucho más accidentada. El conjunto de Enzo Maresca se adelantó al minuto 37 gracias a un autogol de Castello Lukeba, quien desvió hacia su propia portería un servicio de Nico O’Reilly. El Leipzig reaccionó al inicio de la segunda mitad con el empate de Ridle Baku al 49’. Enzo Fernández devolvió la ventaja al City al 58’, con un remate de cabeza tras un centro de Iliman Ndiaye, pero Antonio Nusa estableció el 2-2 apenas tres minutos después. La última palabra fue de Erling Haaland. Al minuto 78, el delantero noruego apareció en el segundo poste y convirtió un centro de Elliot Anderson para sentenciar el 3-2.

Con el resultado, los ingleses sumaron nueve puntos y dejaron atrás el tropiezo sufrido ante el Paris Saint-Germain en octubre. La siguiente cita del Arsenal en la Champions será el 24 de noviembre frente al Borussia Dortmund, en Londres. Ese mismo día, Manchester City recibirá al Napoli, en otra jornada relevante para definir los puestos de clasificación directa a los Octavos.