Chelsea asegura su clasificación y enfrentará a Benfica en los Octavos del Mundial de Clubes

Chelsea aseguró su lugar en los Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025 tras derrotar 0-2 al ES Tunis en el Lincoln Financial Field. El equipo inglés avanzó como segundo del Grupo D y ahora se medirá ante el Benfica, representante de Portugal, en la siguiente ronda del torneo.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca resolvió el partido antes del descanso. El primer gol llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, al 45+3’, cuando el defensor Tosin Adarabioyo remató de cabeza un tiro de esquina para abrir el marcador. Dos minutos más tarde, al 45+5’, Liam Delap, reciente incorporación procedente del Ipswich Town, marcó su primer tanto con el equipo tras una acción individual y un disparo cruzado que venció al arquero Ben Said.

El segundo tiempo tuvo poco movimiento ofensivo y transcurrió con calma, salvo por un episodio de controversia. Al minuto 79, el árbitro marcó un penal a favor del Chelsea que Christopher Nkunku se preparaba para ejecutar. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, la decisión fue anulada, lo que generó molestias visibles en los jugadores y cuerpo técnico del equipo inglés.

TE PUEDE INTERESAR: McDonald’s México lanza combo exclusivo de la película ‘F1’ este 24 de junio

Cuando parecía que el marcador no se movería más, Tyrique George protagonizó una última acción ofensiva. El juvenil inglés disparó desde el borde del área y, tras un error del portero Ben Said, que no logró contener el balón, el Chelsea marcó el tercer gol, sellando el triunfo con un 0-3 definitivo.