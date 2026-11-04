Como hace historia en Champions League: golea 9-1 al Lens e iguala récords del Liverpool y Real Madrid

El Como de Cesc Fàbregas protagonizó una jornada histórica en la Champions League al golear 9-1 al Lens, este miércoles, en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia. El club italiano firmó la mayor victoria como visitante en la historia del torneo y se colocó en los libros de récords durante la cuarta fecha de la Fase de Liga. La diferencia de ocho anotaciones igualó las mayores goleadas de la Champions moderna: el 8-0 del Liverpool sobre Beşiktaş, en 2007, y el 8-0 del Real Madrid frente al Malmö, en 2015.

Además, sus nueve goles empataron la marca del Bayern Múnich, que venció 9-2 al Dinamo Zagreb en 2024.

Anastasios Douvikas fue la gran figura con un triplete. El delantero griego abrió el marcador al minuto 7, amplió la ventaja al 32 y completó sus tres tantos al 57. Con seis anotaciones en cuatro partidos, se colocó al frente de la clasificación de goleadores del certamen. La exhibición también tuvo el sello de Nico Paz. El argentino marcó al 40, luego de una combinación ofensiva, y dedicó su gol a Jesús de Miguel, futbolista fallecido esta semana. Para entonces, el conjunto francés ya estaba superado por la velocidad y precisión de los visitantes. Lucas Da Cunha anotó al 47 y Marc-Oliver Kempf al 53, antes de que Douvikas completara su triplete. Mattia Liberali se unió a la fiesta al 62, mientras que Ruben Aguilar descontó para Lens al 65. Martin Baturina apareció al 69 y Matteo Papaccioli cerró la cuenta en el tiempo agregado. La actuación confirmó el impacto de Fàbregas en el banquillo del Como, que disputa su primera Champions League y suma tres triunfos en cuatro encuentros. Antes de su visita a Francia, ya había sorprendido con victorias por 4-1 sobre Leipzig y Manchester United.

El balance ofensivo ilustra su arranque: 19 goles a favor en cuatro jornadas europeas, una cifra impulsada por la goleada. Su única derrota llegó en la visita al Feyenoord, por 3-2, en la segunda fecha. Con nueve puntos, el representante de la Serie A dio un golpe de autoridad en la pelea por los primeros ocho lugares, que otorgan el boleto directo a Octavos de Final. Su próxima cita europea será el 24 de noviembre, cuando reciba al AEK de Atenas.