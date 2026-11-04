‘Hormiga’ González fue titular y Olympiacos mantiene su invicto en Europa League

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    ‘Hormiga’ González fue titular y Olympiacos mantiene su invicto en Europa League
    Armando “Hormiga” González volvió a ser titular con Olympiacos y disputó 59 minutos en el empate ante Rennes, que permitió al conjunto griego conservar su invicto en Europa League. FOTO: AP

El delantero mexicano disputó 59 minutos en el empate sin goles frente al Rennes; el conjunto griego llegó a 10 puntos, mientras otros tres mexicanos se preparan para jugar este jueves

Armando “Hormiga” González volvió al once inicial del Olympiacos y participó durante 59 minutos en el empate 0-0 frente al Rennes, resultado con el que el conjunto griego conservó su invicto en la Europa League 2026-2027, tras cuatro jornadas de la fase de liga.

El exjugador de Chivas quiere consolidarse en Grecia. El juego se disputó este miércoles en el Roazhon Park, en Rennes.

Olympiacos alcanzó 10 puntos, producto de tres triunfos y una igualada, mientras el equipo francés llegó a seis unidades.

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El delantero mexicano, que portó el número 34, tuvo una oportunidad al minuto dos, cuando intentó conectar de cabeza un centro desde la izquierda, pero su remate terminó por encima del arco de Brice Samba. Fue su segunda titularidad europea de la campaña.

La visita volvió a acercarse al minuto nueve, cuando Gustavo Puerta estrelló un disparo en el poste.

Rennes respondió con llegadas de Mousa Al-Taamari y un gol en propia puerta que no subió al marcador por fuera de juego previo.

En la segunda mitad, González buscó combinarse con Leon Bailey, aunque no logró romper el empate.

Al minuto 59, el técnico Imanol Alguacil lo sustituyó por Roman Yaremchuk; Gelson Martins también ingresó para refrescar la ofensiva.

Los porteros fueron protagonistas: Samba evitó un cabezazo de Martins y Stefan Ortega rechazó un disparo de Valentin Rongier en tiempo agregado.

La “Hormiga” se quedó con dos goles en el certamen, anotados ante Jagiellonia y Sparta Praga.

El siguiente compromiso continental del Olympiacos será el 26 de noviembre, cuando reciba al Milan.

Antes, el equipo del Pireo enfrentará al PAOK el 8 de noviembre en la liga griega, mientras González busca afianzarse en la rotación ofensiva.

Tres mexicanos salen a la acción este jueves en la Europa y la Conference League

La actividad mexicana continuará el jueves con Mateo Chávez, cuyo AZ Alkmaar recibirá a la Juventus en el AFAS Stadion, a las 2 de la tarde, por la cuarta fecha de la Europa League.

El lateral buscará recuperar protagonismo ante un rival que suma siete puntos y permanece invicto.

AZ llega con seis unidades y dos triunfos consecutivos en el torneo; el encuentro podrá seguirse en México a través de Disney+.

En la Conference League, Rodrigo Huescas y el Copenhague recibirán al Iberia Tbilisi de Georgia en el Parken Stadion, a las 2 de la tarde.

El mexicano busca afianzarse después de regresar a las canchas tras una prolongada recuperación de rodilla.

También en ese torneo, el defensor mexicano Anwar Hernández podría participar con el Inter Club d’Escaldes de Andorra frente al Estrella Roja de Belgrado, en Serbia, a las 11:45 de la mañana.

Su equipo intentará sumar sus primeros puntos después de dos derrotas en la fase de liga.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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