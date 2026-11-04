Jesús Owono rompe el silencio tras muerte de Jesús de Miguel: ‘son los días más difíciles de mi vida’

El portero ecuatoguineano Jesús Owono rompió el silencio este miércoles, luego del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida tras el fuerte choque entre ambos durante un partido de la Segunda División de España. A través de un comunicado difundido por el FC Andorra, el guardameta de 25 años reconoció que atraviesa uno de los momentos más complicados de su trayectoria personal y profesional, mientras el futbol español continúa conmocionado por la tragedia. “Están siendo los días más difíciles de mi vida”, manifestó Owono, quien reconoció que todavía le cuesta encontrar las palabras para expresar lo sucedido y asimilar la pérdida del futbolista madrileño de 30 años.

El arquero también transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, asegurando que sus pensamientos permanecen concentrados en quienes sufren por la muerte del atacante. En su declaración, Owono reconoció que existen asuntos pendientes relacionados con el incidente y aseguró que los afrontará con respeto. Sin embargo, explicó que actualmente su principal preocupación es el dolor provocado por el fallecimiento del jugador.

¿Qué ocurrió entre Jesús Owono y Jesús de Miguel? La tragedia ocurrió el lunes, durante los minutos agregados del enfrentamiento entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Cuando el marcador estaba empatado 2-2, Owono abandonó su portería para disputar un balón dividido y terminó impactando con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, quien cayó inconsciente sobre el terreno de juego. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio y necesitó maniobras de reanimación antes de ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, Jesús de Miguel falleció el martes, después de presentar un deterioro neurológico.

El encuentro fue suspendido tras el incidente, mientras Owono recibió una tarjeta roja por la acción. Owono recibe amenazas mientras continúa la investigación Después de conocerse la muerte del delantero, el guardameta recibió insultos y amenazas mediante redes sociales, situación que lo llevó a desactivar su cuenta de Instagram. Su compañero Lautaro Spatz salió públicamente en su defensa y aseguró que quienes conocen al arquero saben que jamás intentaría lastimar deliberadamente a otro futbolista. Por su parte, el FC Andorra manifestó su respaldo al portero y puso a disposición de sus integrantes apoyo psicológico, además de solicitar sensibilidad y respeto ante el momento que atraviesan ambas instituciones.

La Policía Nacional española abrió diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel. La investigación no supone, por sí misma, que exista responsabilidad penal demostrada contra Owono. Como consecuencia del duelo, también fueron aplazados los encuentros Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca, correspondientes a la siguiente jornada de la Segunda División española.