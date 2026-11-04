Rafael Nadal se incorporará a la directiva del Real Madrid; falta el aval de los socios

El extenista español Rafael Nadal está a un paso de incorporarse a la Junta Directiva del Real Madrid, tras el anuncio de este miércoles del club presidido por Florentino Pérez. Su nombramiento todavía deberá ser ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios, programada para el 21 de noviembre. La decisión se tomó durante una reunión de la directiva merengue, que acordó llevar a votación la incorporación del ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Nadal, seguidor de los colores blancos, es socio de honor de la institución y figura en sus registros con el número 67 mil 778. Mediante un comunicado oficial, el Real Madrid destacó que la llegada del mallorquín aportaría al presente y futuro de la entidad, tanto por su trayectoria deportiva como por los valores que ha mostrado dentro y fuera de las canchas. Tras conocerse la noticia, Nadal confirmó que aceptó la invitación y agradeció al presidente del club y a sus directivos. “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, expresó el extenista a través de sus redes sociales.

A sus 40 años, Nadal afronta la posibilidad de asumir una nueva responsabilidad institucional después de concluir su carrera profesional en noviembre de 2024. Su palmarés incluye 92 títulos individuales, 14 coronas en Roland Garros, dos medallas olímpicas de oro y cinco conquistas de la Copa Davis con España. La vinculación del antiguo número uno del mundo con el equipo madrileño no es reciente. Ha asistido en numerosas ocasiones al estadio Santiago Bernabéu, mantiene una relación cercana con Florentino Pérez y desde 2011 cuenta con el reconocimiento de socio de honor. Aunque en distintas ocasiones se ha mencionado su nombre como posible futuro presidente del Real Madrid, la iniciativa anunciada ahora contempla exclusivamente su ingreso a la Junta Directiva. No se ha informado de un cargo específico adicional ni de funciones particulares. De recibir el respaldo de los socios el próximo 21 de noviembre, Nadal abrirá una etapa fuera del tenis en la estructura de uno de los clubes más reconocidos del futbol mundial, ahora desde la toma de decisiones y no desde las tribunas.