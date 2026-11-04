Rafael Nadal se incorporará a la directiva del Real Madrid; falta el aval de los socios

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Rafael Nadal se incorporará a la directiva del Real Madrid; falta el aval de los socios
    Rafael Nadal, leyenda del tenis y reconocido seguidor del Real Madrid, fue propuesto por Florentino Pérez para integrarse a la Junta Directiva del club blanco. FOTO: ESPECIAL

El ganador de 22 Grand Slams aceptó la propuesta de Florentino Pérez y espera la ratificación de su nombramiento el próximo 21 de noviembre

El extenista español Rafael Nadal está a un paso de incorporarse a la Junta Directiva del Real Madrid, tras el anuncio de este miércoles del club presidido por Florentino Pérez.

Su nombramiento todavía deberá ser ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios, programada para el 21 de noviembre.

La decisión se tomó durante una reunión de la directiva merengue, que acordó llevar a votación la incorporación del ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Saraperos de Saltillo anuncia nuevos movimientos rumbo a la temporada 2027

Nadal, seguidor de los colores blancos, es socio de honor de la institución y figura en sus registros con el número 67 mil 778.

Mediante un comunicado oficial, el Real Madrid destacó que la llegada del mallorquín aportaría al presente y futuro de la entidad, tanto por su trayectoria deportiva como por los valores que ha mostrado dentro y fuera de las canchas.

Tras conocerse la noticia, Nadal confirmó que aceptó la invitación y agradeció al presidente del club y a sus directivos.

“He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, expresó el extenista a través de sus redes sociales.

A sus 40 años, Nadal afronta la posibilidad de asumir una nueva responsabilidad institucional después de concluir su carrera profesional en noviembre de 2024.

Su palmarés incluye 92 títulos individuales, 14 coronas en Roland Garros, dos medallas olímpicas de oro y cinco conquistas de la Copa Davis con España.

La vinculación del antiguo número uno del mundo con el equipo madrileño no es reciente.

Ha asistido en numerosas ocasiones al estadio Santiago Bernabéu, mantiene una relación cercana con Florentino Pérez y desde 2011 cuenta con el reconocimiento de socio de honor.

Aunque en distintas ocasiones se ha mencionado su nombre como posible futuro presidente del Real Madrid, la iniciativa anunciada ahora contempla exclusivamente su ingreso a la Junta Directiva.

No se ha informado de un cargo específico adicional ni de funciones particulares.

De recibir el respaldo de los socios el próximo 21 de noviembre, Nadal abrirá una etapa fuera del tenis en la estructura de uno de los clubes más reconocidos del futbol mundial, ahora desde la toma de decisiones y no desde las tribunas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tenis
Futbol internacional

Localizaciones


Madrid

Personajes


Rafael Nadal

Organizaciones


Real Madrid

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum