Real Madrid remonta al AEK en Atenas con gol agónico de Valverde y sigue perfecto en Champions

El Real Madrid encontró una remontada de último minuto en Atenas y venció 3-2 al AEK este miércoles en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Federico Valverde, con un disparo en el añadido, mantuvo al conjunto de José Mourinho con paso perfecto en el torneo europeo. La visita al AEK Arena comenzó cuesta arriba para los españoles. El cuadro griego exigió desde los primeros minutos a Thibaut Courtois y abrió el marcador al 12, cuando Aboubakary Koita recibió un servicio de Luka Jovic y superó al guardameta con un remate de izquierda. El golpe obligó al Madrid a adelantar sus líneas.

Jude Bellingham apareció para devolverle tranquilidad a los visitantes. Después de que el VAR invalidara una anotación suya por fuera de juego, el mediocampista inglés aprovechó un centro raso de Marc Cucurella y definió de tacón al minuto 32. La jugada estableció el 1-1 al descanso. En la primera mitad, Vinicius también inquietó al portero italiano Alberto Brignoli. La segunda mitad volvió a complicarse para los merengues. Stavros Pilios devolvió la ventaja al AEK al 75, pero la respuesta fue inmediata: tres minutos más tarde, Kylian Mbappé aprovechó una asistencia de Denzel Dumfries para marcar el 2-2. El francés también estrelló un balón en el travesaño cuando el Madrid buscaba completar la reacción. Cuando el empate parecía definitivo, Valverde, quien había ingresado desde la banca, conectó un potente remate desde fuera del área al 92’ para sentenciar el 3-2.

Así, el Real Madrid alcanzó 12 puntos de 12 posibles y reforzó sus aspiraciones de clasificación directa a los octavos de final, aunque volvió a sufrir en defensa. Liverpool cae en Estambul ante el Fenerbahçe de Dirk Kuyt En Estambul, Liverpool sufrió su primera derrota en esta edición de la Champions al caer 3-2 frente al Fenerbahçe en el estadio Şükrü Saracoğlu. Trey Nyoni adelantó a los ingleses al minuto 25 con su primer gol en el primer equipo, pero Mason Greenwood equilibró el encuentro al 29 mediante un tiro libre desviado que sorprendió a la defensa visitante. El equipo dirigido por Andoni Iraola recuperó la ventaja al 69 gracias a Alexander Isak, quien acababa de entrar de cambio y definió tras una asistencia de Cody Gakpo. Sin embargo, Archie Brown empató al 73’ y Vedat Muriqi culminó la remontada turca al 79’ con un cabezazo que desató la celebración de las tribunas.

La derrota cortó el arranque perfecto de Liverpool, que se quedó con nueve puntos después de cuatro compromisos, mientras Fenerbahçe llegó a cinco unidades. Los errores defensivos castigaron a los ingleses y dieron a Dirk Kuyt una victoria especial ante su antiguo club, en su despedida del banquillo antes del relevo técnico anunciado por la institución turca.