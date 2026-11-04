Armando León y Rodrigo Huescas serían novedades del Tri de Rafael Márquez ante Jamaica

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    Armando León y Rodrigo Huescas serían novedades del Tri de Rafael Márquez ante Jamaica
    Rafael Márquez podría incorporar nuevos rostros y recuperar futbolistas experimentados para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. FOTOS: X

La Selección Mexicana prepara cambios para la Concacaf Nations League, con posibles regresos de jugadores experimentados y ausencias importantes por lesión

Rafael Márquez prepara cambios en la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Entre las novedades se perfilan Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia, y Rodrigo Huescas, lateral del Copenhague de Dinamarca, aunque ninguno tiene asegurado un sitio en la lista definitiva.

De acuerdo con información de medios nacionales, León fue reservado por la Dirección de Selecciones Nacionales. El atacante de 26 años, nacido en Ensenada, atraviesa un buen momento en el futbol croata, situación que lo acerca a su primera oportunidad con el Tricolor.

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El exjugador de Pachuca y León desarrolló parte de su carrera en Andorra antes de llegar al Osijek en 2026.

Su aparición ofrecería otra alternativa en el área ante los problemas ofensivos que ha mostrado México en el inicio del proceso de Márquez.

Huescas, por su parte, recibió una preconvocatoria después de recuperarse de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo mantuvo fuera de actividad durante más de un año.

El futbolista de 23 años volvió a ser titular con el Copenhague el 2 de noviembre, cuando disputó 62 minutos ante el Sønderjyske.

Quiñones, Henry Martín y ‘Tecatito’ también vuelven al Tri

Otros nombres que suenan para regresar son Julián Quiñones, ausente en octubre por lesión; Jesús Manuel “Tecatito” Corona, de Monterrey, y Henry Martín, del América.

Los tres aparecen en dichos reportes, pero su participación está sujeta a la decisión del cuerpo técnico.

Entre los elementos contemplados que juegan en Europa figuran Johan Vásquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Armando “Hormiga” González y Mateo Chávez.

También se menciona al portero Carlos Moreno, de Pachuca, mientras Álex Padilla continúa como una incógnita.

En contraste, Raúl Jiménez y Luis Chávez apuntan a quedar fuera por lesión, Edson Álvarez por falta de minutos y César Montes permanece bajo evaluación física. La convocatoria se daría a conocer este jueves.

México visitará a Jamaica el sábado 14 de noviembre, a las 7 de la noche, en el Estadio Nacional de Kingston. La Vuelta se disputará el martes 17, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Monterrey. Ambos horarios corresponden al centro de México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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