“Bálsamo inmoral para Qatar 2022”

La Copa del Mundo ha sido el evento que por años nos ha reunido a los aficionados alrededor de todo el planeta cada cuatro años en la expectativa más alta que se tiene para ver el futbol al grado que la gente que lo ignora siempre recuerda que existe, las escuelas se paralizan, las clases se suspenden, la gente interrumpe el trabajo y los comerciales de Soriana usan a las mamás de los seleccionados para hacer comerciales

En esta edición, la sede y todo lo que conlleva haberla realizado ahí trae consigo una comezón e incomodidad inusuales sobre todo para quienes nos preocupamos constantemente por los derechos humanos y las libertades sexuales, pues Catar no es precisamente el país que se caracterice por garantizarlos del todo.

Este texto como su título lo indica no pretende ser una guía moral para consumir un producto incómodo por decir lo menos, al contrario, el objetivo es intentar con el menor remordimiento posible poner un bálsamo y un baño de pureza y comodidad luego de haber pasado por este pantano fétido pero placentero que fue ver Catar 2022.

Para poner un breve contexto, de acuerdo a The Guardian, alrededor de 6500 obreros murieron durante las obras de infraestructura para la organización de la Copa del Mundo, la mayoría de ellos migrantes que además vivían en asentamientos irregulares y trabajaban hasta con temperaturas de 50 grados.

Asimismo una mexicana que trabajaba en los preparativos denunció haber sido violada por un compañero de trabajo y en contraparte fue sentenciada bajo la ley islámica a siete años de prisión y 100 latigazos por relaciones extramaritales de lo que podía salvarse casándose con su agresor. Para el caso tuvo que intervenir la embajada mexicana en ese país y fue cerrado a favor de la ciudadana Paola Schietekat luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores -previas quejas y periodicazos- le otorgara apoyo legal.

A todo lo anterior cabe agregar la serie de restricciones propias de un país bajo una teocracia tan marcada que además distan mucho con lo que ha pasado en el resto de ediciones cuando existe una fiesta deportiva en lugares públicos con miles de personas alrededor del mundo como no mostrarse afecto en público, no hablar con mujeres en la calle, que las ellas no pueden vestir de manera “provocativa”, no se permite ingerir bebidas alcohólicas prácticamente en ningún lugar y claro la prohibición de cualquier manifestación de la comunidad LGBTTTIQ que puede llegar a ser meritoria de prisión. De hecho al periodista norteamericano Grant Wahl le fue negada la entrada a uno de los estadios por vestir una camiseta con un arcoiris, mismo comunicador que falleció días después mientras cubría los cuartos de final entre Países Bajos y Argentina luego de recibir amenazas como denunció su hermano horas después de su fallecimiento.

Por supuesto que pocos quieren visitar y apoyar lo que sea que haya organizado un país con tales restricciones a los visitantes y ciudadanos, pues además, si se tratase de cualquier otro evento, la condena internacional a ese tipo de actos sería mucho mayor. Pero el Mundial es el Mundial y nos pone contra la espada y la pared respecto a si debemos o no consumir un producto tan manchado de sangre pues la elección -realizada a través de sobornos reconocidos por el propio Joseph Blatter- se dio hace doce años y hasta ahora, con millones de dólares invertidos llegaron las protestas. Muy tarde, nos enfermó la fiebre de la Copa, aunque sea en noviembre y sin esperanzas de ganarla.

Para quienes nos sigue incomodando el hecho de ver un evento tan abiertamente asesino, homófobo y machista, nos va a quedar el resguardo inmoral de saber que muchas otras cosas que consumimos también lo son y nadie las condena. El famoso espacio seguro de seguir diciéndonos que no hay consumo ético bajo el capitalismo. El aguacate y el limón nos está llegando caro gracias a la violencia en Michoacán y nadie se inmuta. Desde nuestra casa en Saltillo poco pudimos hacer para que el Mundial fuera diferente y además, poco podemos hacer para que cambie a estas alturas del partido. Hubiese sido intentar parar un cohete con las propias manos. Dejar de verlo hubiera servido para que pocas marcas dejaran de ganar poco dinero y en cambio nos perderíamos el último Mundial de Messi. Perdón pero no lo vale y menos cuando está a punto de consagrarse como el mejor futbolista de la historia el domingo. Los únicos que pilotaron el cohete, que pudieron bajarse y no jugar el Mundial son los jugadores, nuestra esperanza de que nuestra brújula moral se hubiera acomodado, pero la de ellos está cargada por la cartera desde hace años. El domingo culmina Qatar 2022 y nos quedará la alegría de presenciar la historia misma en la zurda de Lionel.

Únete a la discusión, si miles de trabajadores muertos y explotados no nos hacen dejar de consumir un producto por más satisfacción que nos produzca, ¿qué lo hará? ¿dónde está nuestro límite?

Twitter: @ Alonso_F98

alonsofloresram@gmail.com