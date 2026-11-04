Matías Almeyda denuncia un ‘topo’ en Rayados y aclara polémica tras fuerte regaño a jugadores

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    Matías Almeyda denuncia un ‘topo’ en Rayados y aclara polémica tras fuerte regaño a jugadores
    Matías Almeyda protagonizó una polémica jornada en Rayados al cuestionar la confianza dentro del plantel y denunciar filtraciones de información a la prensa. FOTO: MEXSPORT

El entrenador argentino aseguró que existen filtraciones dentro del vestidor de Monterrey y respondió a las críticas por sus declaraciones durante un entrenamiento

Matías Almeyda encendió la polémica en Rayados de Monterrey al asegurar que existen filtraciones de conversaciones internas hacia la prensa.

La declaración llegó este miércoles, después de que se difundiera un video de un fuerte mensaje del entrenador argentino a sus futbolistas durante una práctica abierta en El Barrial.

En las imágenes, el técnico cuestionó el comportamiento del plantel y dejó entrever una pérdida de confianza.

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“Me va demostrando el tiempo que no puedo confiar”, expresó ante sus dirigidos, a quienes también advirtió sobre el riesgo de acostumbrarse a la situación deportiva del club.

La grabación ya provocó interpretaciones sobre una posible fractura del vestidor.

Horas después, Almeyda ofreció su versión en conferencia de prensa: explicó que las charlas con el equipo no se limitan al futbol, sino que abarcan asuntos personales, el entorno y, en ocasiones, bromas que pueden perder su sentido fuera de contexto.

Sin embargo, fue más allá al señalar que información de puertas adentro termina en manos de reporteros.

“Tienen informantes porque ya lo comprobé”, afirmó. Aunque sus palabras alimentaron la versión de un supuesto “topo” en Rayados, no identificó a ningún jugador ni señaló públicamente a un responsable.

El estratega defendió que Monterrey permita el acceso de los medios a una práctica semanal y reprochó que se divulguen fragmentos de conversaciones privadas.

También reconoció el trabajo periodístico cuando se basa en información verdadera, pero pidió evitar interpretaciones que, a su juicio, generen conflictos innecesarios.

“Está fuera de mi esencia crear polémicas”, sostuvo al aclarar que su intención es hablar directamente con los futbolistas y conservar un diálogo abierto con los medios.

De ese modo, precisó el contexto del regaño sin retirar su señalamiento sobre las filtraciones.

La conferencia tuvo otro momento de tensión cuando rechazó la teoría de que buscó hacerse expulsar frente a Chivas para evitar preguntas sobre su antiguo equipo.

Calificó esa versión de “tóxica” y explicó que ingresó al campo para separar a jugadores que discutían con el árbitro, acción que derivó en la tarjeta roja.

La controversia llega en un cierre complicado del Apertura 2026. Rayados ocupa el noveno puesto con 21 puntos, tras caer ante Guadalajara y empatar 3-3 frente a Tijuana.

Su siguiente compromiso será el sábado 7 de noviembre contra Toluca, en un partido decisivo para mantener viva la aspiración de entrar a la Liguilla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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