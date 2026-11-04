Santiago Giménez da asistencia y participa en penal en goleada del Porto al Napoli

El delantero entró al minuto 67 en sustitución de Borja Sainz, por decisión de Francesco Farioli, cuando el marcador estaba empatado 1-1 en el Estádio do Dragão, en Oporto.

El mexicano ingresó en la segunda mitad, dio una asistencia y participó en la acción que terminó en penal para los portugueses.

Santiago Giménez fue determinante desde el banquillo en la goleada 4-1 del Porto sobre Napoli, este miércoles, por la Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League.

Apenas cuatro minutos después respondió con una jugada que cambió el rumbo del encuentro.

Al 71’, Giménez recibió el balón y encontró con un pase a Gabri Veiga dentro del área.

El español aprovechó el servicio para definir con un disparo raso y firmar el 2-1, una anotación que devolvió la ventaja a los Dragones.

El ‘Bebote’ reapareció en la recta final. Al minuto 90, protegió el esférico ante la marca y lo cedió en una acción ofensiva que derivó en una falta dentro del área.

El árbitro señaló penal y Samu Aghehowa lo convirtió para establecer el 4-1 definitivo. La intervención de Santi fue parte de la jugada previa, aunque él no ejecutó el cobro.

Porto se había adelantado al minuto 11 con un cabezazo de Jan Bednarek tras un tiro de esquina.

Napoli encontró el empate antes del descanso mediante Scott McTominay, quien aprovechó un rebote dentro del área para superar al guardameta Diogo Costa.

En el complemento, Gabri Veiga ya había avisado con un remate al poste al 62’.

Después llegaron la asistencia del mexicano, el gol de Veiga y el tercer tanto de Jakub Kiwior al 80’, antes del penal convertido por Samu en los instantes finales.