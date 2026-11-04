Santiago Giménez da asistencia y participa en penal en goleada del Porto al Napoli

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    Santiago Giménez da asistencia y participa en penal en goleada del Porto al Napoli
    Santiago Giménez ingresó al minuto 67 y participó en dos jugadas de gol durante la victoria 4-1 del Porto frente al Napoli en la Champions League. FOTO: X

El delantero mexicano ingresó de cambio y fue clave en la victoria 4-1 de los Dragones durante la Jornada 4 de la Champions League

Santiago Giménez fue determinante desde el banquillo en la goleada 4-1 del Porto sobre Napoli, este miércoles, por la Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League.

El mexicano ingresó en la segunda mitad, dio una asistencia y participó en la acción que terminó en penal para los portugueses.

El delantero entró al minuto 67 en sustitución de Borja Sainz, por decisión de Francesco Farioli, cuando el marcador estaba empatado 1-1 en el Estádio do Dragão, en Oporto.

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Apenas cuatro minutos después respondió con una jugada que cambió el rumbo del encuentro.

Al 71’, Giménez recibió el balón y encontró con un pase a Gabri Veiga dentro del área.

El español aprovechó el servicio para definir con un disparo raso y firmar el 2-1, una anotación que devolvió la ventaja a los Dragones.

El ‘Bebote’ reapareció en la recta final. Al minuto 90, protegió el esférico ante la marca y lo cedió en una acción ofensiva que derivó en una falta dentro del área.

El árbitro señaló penal y Samu Aghehowa lo convirtió para establecer el 4-1 definitivo. La intervención de Santi fue parte de la jugada previa, aunque él no ejecutó el cobro.

Porto se había adelantado al minuto 11 con un cabezazo de Jan Bednarek tras un tiro de esquina.

Napoli encontró el empate antes del descanso mediante Scott McTominay, quien aprovechó un rebote dentro del área para superar al guardameta Diogo Costa.

En el complemento, Gabri Veiga ya había avisado con un remate al poste al 62’.

Después llegaron la asistencia del mexicano, el gol de Veiga y el tercer tanto de Jakub Kiwior al 80’, antes del penal convertido por Samu en los instantes finales.

La actuación representa una oportunidad importante para Giménez, quien todavía busca continuidad como titular en el equipo portugués.

En esta Champions League ha participado en tres de las primeras cuatro jornadas, siempre como suplente: sumó minutos ante Manchester City, Real Betis y ahora Napoli.

Con una asistencia y presencia en la jugada del último gol, el atacante mexicano dejó argumentos para pelear por más tiempo en cancha, mientras Porto consiguió un triunfo de gran peso ante un rival de la Serie A y tomó impulso en la competencia europea.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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