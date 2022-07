Con una buena participación general, terminó la aventura de la Academia Tigres CEMEX Coahuila en el Footvia International Tournament (Fit Promises) de Barcelona, España 2022. Superaron la complicada fase de grupos, pero cayeron de mala manera en la ronda de cuartos de final.

El sueño comenzó con par de cotejos amistosos para entrar en calor y probar las canchas del viejo continente, en donde los pequeños felinos lograron sacar una victoria y cayeron en el compromiso restante. Luego de probar el césped español, arrancarían las acciones de forma oficial.

La competencia arrancó con el encuentro entre los mexicanos ante el AS Ermont de Francia, partido sumamente peleado y que no se inclinó para ningún lado al terminar con un vibrante empate a dos goles. En el segundo juego todo parecía venirse abajo, la escuadra local de Anay Team no tuvo piedad y pasó por encima de los auriazules con un 8-1 en el final.

Un triunfo que significó oxígeno llegó en el tercer encuentro de fase grupal, los aztecas dejaron todo para obtener un muy cerrado 3-2 en contra del CF Bufala (España), pero una derrota de 1-3 ante el CAP Charenton (Francia) complicó el panorama y dejó la clasificación para la última jornada. Con mucho corazón y toda la garra posible, Tigres apabulló 4-2 al AD Sant Mori (España), asegurando el boleto a cuartos al terminar en 4 lugar del Grupo A con 7 puntos.

Para mal suerte del cuadro incomparable, su rival en segunda ronda fue uno de los favoritos en el nombre de la escuadra francesa de RC Joinville, quienes terminaron como líderes del sector B. Los de Francia certificaron el pase a semifinales al arrollar por 8-0 a los representantes mexicas.

Por parte de los felinos coahuilenses, Missael Pérez fue uno de los jugadores más destacados al anotar 5 goles en el certamen, elementos como Santiago Minor, Ariel Jurado y Ángel Hernández también destacaron. Estas oportunidades son oro para las jóvenes promesas del balompié nacional, pues los visores de los mejores equipos del mundo estuvieron al tanto de cada partido del prestigioso certamen internacional.