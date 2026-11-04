Wendy Toledo encabeza presencia coahuilense en prelista del Tri Femenil para Concacaf W 2026

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    Wendy Toledo encabeza presencia coahuilense en prelista del Tri Femenil para Concacaf W 2026
    Wendy Toledo, portera originaria de Monclova y actual jugadora de Pumas, fue incluida entre las ocho guardametas de la prelista del Tri Femenil para el Campeonato Concacaf W 2026. FOTO: INSTAGRAM

Pedro López consideró a 60 futbolistas para el torneo que se disputará en Texas, donde México buscará su clasificación al Mundial de Brasil 2027

La portera monclovense Wendy Toledo Barroso destaca entre las 60 futbolistas incluidas por Pedro López en la lista preliminar de la Selección Mexicana Femenil para el Campeonato Concacaf W 2026, torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 y a Los Ángeles 2028.

La guardameta de Pumas, de 26 años, es una de las ocho candidatas para defender el arco nacional.

Comparte la preconvocatoria con Esthefanny Barreras, Blanca Félix, Cecilia Santiago, Itzel Velasco, Celeste Espino, Itzel González y Paola Manrique, y buscará un lugar entre las 23 elegidas.

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Originaria de Monclova, Coahuila, Toledo inició su camino futbolístico desde niña y llegó a un equipo de Torreón tras una Olimpiada Nacional.

Su trayectoria en la Liga MX Femenil incluye pasos por Rayadas de Monterrey, Santos Laguna, Toluca y Chivas, antes de incorporarse a Pumas.

Su inclusión podría darle representación a Coahuila en el torneo. Sin embargo, aparecer en la relación de 60 nombres no garantiza su participación: el cuerpo técnico deberá anunciar la convocatoria definitiva antes del arranque del certamen.

Entre las figuras consideradas aparecen Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos, Kenti Robles, Rebeca Bernal y Alicia Cervantes.

Tigres aporta 11 jugadoras, mientras América y Rayadas de Monterrey cuentan con 10 cada uno, de acuerdo con el listado difundido esta semana.

México debutará en los Cuartos de Final frente a Haití el sábado 28 de noviembre, a las 3:30 de la tarde, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.

El encuentro podrá seguirse en territorio mexicano por las plataformas de ESPN y Disney+.

La victoria significaría avanzar a las Semifinales del 1 de diciembre y asegurar automáticamente el boleto a Brasil 2027, Mundial al que México busca regresar por primera vez desde 2015.

Los equipos eliminados en Cuartos aún tendrán una vía hacia el repechaje mediante el Play-In.

El Campeonato Concacaf W se celebrará del 27 de noviembre al 5 de diciembre, con la Final en Houston.

También estarán en disputa plazas para Los Ángeles 2028, mientras Toledo espera superar el último corte y llevar el nombre de Monclova a la mayor competencia regional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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