Gabriela González compartió un mensaje inspirador

Gabriela Rodríguez Garza impartió una conferencia motivacional en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, con la intención de compartir enseñanzas y mensajes hacia la comunidad estudiantil, charla que tuvo un valor especial al ser parte del marco del Día de la Mujer.

La deportista sarapera es una fuente de inspiración para toda la sociedad, pues es claro ejemplo de perseverancia. En 2021 participó en dos Copas del Mundo de tiro con escopeta, además de ver acción en los Juego Olímpicos de Tokio 2020, también destacó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Por mucho tiempo me costó confiar en mí persona, me faltaba ese algo que me impulsara. Batallé mucho en el proceso, veía muy complicado que una niña de Saltillo pudiera convertirse en atleta olímpica”, comentó la tiradora olímpica.

Remarcó que se puede llevar de la mano el deporte y la cuestión académica, narró que se desempeña como psicóloga clínica y ha aprendido a equilibrar ambas ramas profesionales en su día a día.

La sociedad universitaria se mostró muy interesada en cada momento de la conversación. El máximo recinto de estudios en Coahuila sigue con actividades de gran aporte a la formación personal y deportiva de cada uno de sus alumnos e integrantes institucionales.