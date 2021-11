GP de México: Un sarape y la bandera aparecerán en el casco que ‘Checo’ Pérez usará este domingo

“Feliz de regresar a mi país, han pasado tantas cosas en mi carrera y no habíamos tenido la posibilidad de vernos. A lo largo de mi carrera, todo el cariño que una conferencia de prensa .

“Siempre llevo la bandera en mi casco, representar nuestras culturas, traemos la bandera, todos los colores, incluso adentro del casco. Muchos elementos prehispánicos, me encantó, espero les hay gustado”, dijo el piloto y expresó que se siente feliz de competir en su país: “Desde el primer año que llegué aquí he tenido un apoyo impresionante, no importaba en qué lugar acababa, eso es algo que tengo que agradecerle a toda la afición mexicana.”

Checo Pérez dijo que para la siguiente temporada busca llegar a ser campeón del mundo, y asegura que tiene posibilidades para la siguiente campaña de Fórmula 1.