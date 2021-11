Gran Premio de México; por fin en casa

El piloto mexicano Checo Pérez logró su mejor calificación en un Gran Premio de México al finalizar en la cuarta posición y obtener un tiempo de 1:16.342, mientras que Mercedes dio la sorpresa al largar en la primera fila con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

El tapatío no tuvo problemas en la primer ronda al avanzar en el quinto puesto con un registro de 1:17.003, mientras que los dominadores desde el inicio fue la escudería alemana con Valtteri Bottas y Charles Leclerc en el segundo lugar.

La Q2 no fue el mejor rendimiento para Checo Pérez, que avanzó en séptimo puesto, pero lejos del rendimiento que mostró en prácticas, donde dominó la tercera sesión. El tapatío terminó por detrás de hombres como Leclerc y Pierre Gasly.

En la tercera tanda las cosas no mejoraron para el equipo austriaco, pues el tapatío logró colocarse en la segunda fila de la parrilla junto a su compañero Max Verstappen, quien saldrá en el tercer lugar.

Aunque no salió contento del monoplaza RB16B, Checo sentenció: “Quiero ganar, quiero tener una buena arrancada y llegar a ese podio”.

Pero lo peor es que el enojo de Checo Pérez fue con Yuki Tsunoda, piloto japonés del equipo hermano de Red Bull, Alpha Tauri, quien le frustró su último intento de vuelta rápida en la Q3.

“De repente me encuentro con Yuki legando al a curva 11, ya empiezo a perder mucha carga antes de, no entiendo qué estaba haciendo ahí en esa posición me perjudicó bastante, no pude cerrar esa vuelta”, dijo Pérez.

“¡Ah!, (estoy) frustrado porque creo que teníamos para más y más cuando otros pilotos hacen errores, y son de casa, frustra un poco. Volveremos e intentaremos tener una buena salida”.

Tsunoda se dijo apenado por el percance que se dio en la entrada a las ‘eses’.

“Me fui para afuera y no podía hacer nada. Es decir, no sé para dónde debería haber ido entonces”.