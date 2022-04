inician las acciones en la AFAIS

La Asociación de Futbol Americano Infantil Saltillo (AFAIS) retornará a las acciones de forma oficial el día de hoy en punto de las 17:30 horas, cuando los Lobos y Vaqueros se enfrenten sobre el sintético del Estadio Yaqui Heredia en el primer compromiso de la temporada del 50 aniversario.

Fueron dos años de inactividad obligatoria los que tuvo que soportar la organización juvenil de fútbol americano, este año regresa la Liga Pre-Juvenil con el objetivo de conmemorar el medio siglo de vida de la AFAIS.

Los jóvenes atletas de la ciudad capital estaban ansiosos por volver a tener acción sobre los emparrillados saltillenses. Previamente, se celebraron un par de semanas de Scrimmage, en las cuales se enfrentaron los clubes afiliados para tomar ritmo de cara al arranque oficial, teniendo un gran éxito por parte de la comunidad simpatizante del deporte de las tackleadas

Serán un total de 13 equipos los que compitan en la edición conmemorativa del certamen, mismos que serán repartidos en dos sectores, los equipos se enfrentarán entre sí y habrá una fecha cruzada, pasarán los mejores dos de grupo a la ronda de semifinales.

Grupo A: Águilas de Saltillo, Steel Ducks, Lobos, Vaqueros, Cargadores, y Águilas Moradas.

Grupo B: Pieles Rojas, Acereros, Boxer, Cuernos Largos, Broncos, Pumas y Potros Salvajes.

La primera jornada de liga tendrá acción de jueves a domingo sobre el Estadio Yaqui Heredia. Pieles Rojas y Cuernos Largos chocarán el día de mañana en punto de las 17:30 horas, en duelo correspondiente al Grupo B. La acción del Grupo A se desarrollará el sábado con el Acereros vs Pumas (10:00 horas) y el Broncos vs Potros Salvajes (15:30 horas); en los mismos horarios, pero en domingo, jugarán Steel Ducks vs Águilas Moradas y Águilas de Saltillo vs Cargadores, respectivamente.