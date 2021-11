Investiga Comisión Disciplinaria al ‘Tuca’ por homofobia

JUÁREZ.- Ricardo Ferretti, uno de los técnicos más laureados en la historia del futbol mexicano, será investigado por unas declaraciones consideradas homofóbicas durante una rueda de prensa.

La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anunció la apertura de una investigación por los dichos del entrenador brasileño al finalizar el partido entre Ciudad Juárez y Tigres del torneo Apertura el pasado fin de semana.

“¿Hay viejas (mujeres)? No, ¿verdad?”, dijo Ferretti, quien tradicionalmente inicia sus ruedas de prensa dándole la primera pregunta a una periodista mujer. ¿Maricones? El primero, ¿Quién va a ser el primer maricón? Puros machos entonces”.

Ferretti compareció ante los medios tras la derrota 3-0 de Ciudad Juárez, el club que actualmente dirige.

Los dirigentes del fútbol mexicano tratan de erradicar las expresiones homofóbicas, particularmente el grito que se lanza en los estadios en contra del portero y que le ha costado varias sanciones de la FIFA.

“El problema es que no me actualizo en ciertas cosas, pero no tengo un problema homofóbico”, dijo Ferretti a la cadena ESPN. “Fueron (comentarios) inapropiados y voy a tener más cuidado, a lo mejor las bromas ya no son válidas o ciertos comentarios, tendré que tener cuidado, pero es mi responsabilidad porque la gente se ofende y ya no haré comentarios inadecuados”.

Por su parte el equipo de Juárez también pidió disculpas por las frases homofóbicas y discriminatorias de ‘Tuca’ en un comunicado de prensa.