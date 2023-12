Juan Dinneno se va de Pumas y jugará en el Cruzeiro de Larcamón

“He vivido muchas cosas en este equipo, momentos muy buenos que derivaron en finales perdidas tanto de liga como de Concachampions, también he vivido momentos muy tristes y angustiosos como puede ser esta temporada donde no pudimos clasificar siquiera al Repechaje.

“En ambas ocasiones he sentido de inmediato la sed de revancha, y siempre he intentado lograr las conquistas que este club merece, no lo he podido conseguir, todavía.

“Si tuviera que decirle algo a cualquier persona que llegue a este club, les diría que se dejen encantar, que no rechacen el sentido de pertenencia que uno siente solo al momento de pisar el club, por miedo a que duela la despedida. El futbol es dinámico, y todo pasa. No tengo dudas que la despedida va doler, pero va valer la pena porque mientras estuve en el club disfrute sentirme parte de él”, fue lo que redactó mediante sus redes sociales el ahora exjugador de Pumas.