La gran temporada del pitcher/bateador Shohei Ohtani

El fenomenal pitcher/bateador Shohei Ohtani no volverá al montículo esta temporada con los Angelinos y se concentrará solamente en aportar con su bat en la recta final del campeonato. El mánager Joe Maddon comentó: “Ya no tiene nada que demostrar en el montículo y excedió todas las expectativas como lanzador por este año”.

Ohtani es el primer jugador de la Liga Americana con al menos 100 carreras anotadas, 45 jonrones y 25 bases robadas tras batear de 5-2 con una carrera anotada y 2 estafas en la victoria 7-2 sobre los Rangers de Texas el miércoles por la noche. Su promedio al bate es de .258, con 45 cuadrangulares y 98 impulsadas.

Maddon dijo que la decisión de no lanzar el domingo contra Seattle, en el último juego de la temporada, la tomaron entre ambos. Ohtani tiene marca de 9-2 con una efectividad de 3.18 como lanzador y completó su comentario al decir “Viene de 2 salidas muy buenas y no hay nada que ganar ahora. Lo mejor es que no lance, si estuviésemos tratando de clasificarnos a los playoffs, peleando el campeonato y no eliminados, sería el primero en salir al terreno”.

El gerente general Perry Minasian dijo: En esta situación, no veo ventaja alguna en hacerlo lanzar, lo que ha hecho es espectacular. Es divertido verlo. Habrá que ver lo que hace el año que viene. Sé que puede parecer una locura, pero creo que puede volar más alto todavía”.

SUS LOGROS ESPECIALES

Ohtani no habló con la prensa el miércoles, en que se sumó a Ichiro Suzuki e Hideki Matsui como los únicos japoneses que anotaron 100 carreras en una temporada en las mayores. José Canseco es el único otro pelotero de la Liga Americana con al menos 45 jonrones y 25 bases robadas (46 y 29) con Toronto en 1998, pero anotó solo 98 carreras.

Shohei fue abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas y primer corredor, como bateador designado, Ohtani ponchó a 10 bateadores en cada una de sus 2 últimas aperturas.

Luego de perderse la temporada del 2019 en el montículo tras someterse a la operación de Tommy John y de lanzar solo 2 veces la temporada pasada, Ohtani trabajó 130 entradas y un tercio en 23 aperturas esta temporada, con 156 ponches y 44 pasaportes.

El japonés, de 27 años, es el mejor lanzador/bateador que han tenido las Grandes Ligas desde Babe Ruth, quien pitcheó por última vez con regularidad en 1919.

Ohtani fue también, el primer lanzador/bateador en la historia del Juego de Estrellas, que se disputa desde 1933. Esta fue la cuarta temporada de Ohtani con los Angelinos (75-83), que por sexto año seguido terminarán con más derrotas que victorias. Tienen récord de 77-83 y no van a los playoffs desde hace 7 años.

OHTANI NO PERDIÓ EN CASA

El domingo, el japonés de 27 años, Shohei Ohtani de los Angelinos, en 7 entradas, ponchó a 10 permitió 5 hits y una carrera, para cerrar su trabajo ante sus aficionados este 2021, el lanzador-bateador japonés tuvo récord de 6-0 y efectividad de 1.95.

Es apenas el sexto serpentinero en Grandes Ligas en hacer al menos 13 aperturas como local, sin perder decisión alguna y tener promedio de carreras limpias de 2.00 lo mejor en una temporada. Con este récord se une Ohtani a Dallas Keuchel (2015), el cubano José Fernández (2013), Kenny Rogers (1998), Orel Hershiser (1985) y Tex Hughson (1944).