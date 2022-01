La noche se puso ‘negra’ en la APN

Guerrero Negro Jr. y Vaquero Romo llegaron al límite de su rivalidad en el encuentro por las cabelleras. Intervenciones, artefactos, sangre, polémica, fouls y rudeza, fueron los ingredientes con los que vibró la Arena Pavillón del Norte. El resultado fue inesperado, el coahuilense se quedó con la cabellera del regio por segunda ocasión en el último lustro.

Vaquero Romo arribó a la contienda teniendo como second al Difunto Primero, al hacer su entrada se enfrasco con la afición saltillense y de inmediato encendió las emociones. Guerrero Negro Jr. tuvo como second a Jacinto, subió al cuadrilátero rápidamente y toda la afición demostró estar de su lado.

El luchador regio arrasó en la primera caída, y fue gracias a una intervención del Difunto Primero que se llevó el primer episodio, en una caída que no fue anulada a pesar de estar presente el comisionado. Para la segunda ronda, el Guerrero regresó al combate, logró reponerse gracias al apoyo de la afición y con una ‘huracarrana’ se alzó triunfante en la intermedia.

En la tercera y definitiva se vivieron momentos de mucha polémica, la frente de la estrella coahuilense comenzó a sangrar por el castigo recibido. El Difunto Primero consiguió meter al combate una tabla de madera, misma que sería objeto para castigar al ídolo de la Pavillon del Norte. Sin embargo, Romo terminó golpeando al réferi con el artefacto de madera, y aprovechó para propinar un foul a su rival; llegaría un réferi sustituto y contó las tres palmadas en favor del regio... Pero, el comisionado anuló el resultado, descalificando a Romo y dándole la victoria por descalificación al Guerrero Negro Jr.

“Me dio un foul, es buen luchador y no sé porqué hizo eso. Fue una gran sensación escuchar a la afición gritar mi nombre, me voy contento porque no los defraude. En febrero inicia mi gira de retiro en Estados Unidos, me gustaría pisar el CMLL y enfrentar a Atlantis o Último Guerrero. Me quedan 10 meses en este deporte, quiero que me recuerden como el más rudo de Coahuila”, comentó el Guerrero Negro Jr.

El atleta coahuilense llevó a su vitrina la cabellera de Romo por segunda ocasión en su trayectoria, concluyendo una rivalidad de décadas.