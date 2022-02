La ‘Polvorita’ Salinas dispuesta a explotar

Una de las mejores pugilistas que radican en el norte del país es la saltillense María “Polvorita” Salinas, misma que subirá al ring una vez más el día de hoy, enfrentará a Guadalupe Atilano en pelea que está pactada a 8 rounds en la división del peso mosca.

La boxeadora sarapera ostenta un récord de 25 triunfos, 7 derrotas y 5 empates, incluyendo 7 victorias por la vía del cloroformo, en su trayectoria profesional. Su más reciente actuación fue el 22 de julio del 2021, cuando derrotó por decisión unánime a su similar de Luz Elena Aguilar. No pierde desde 2018, cayó por decisión dividida ante la internacional mexicana Arely “Metralladora” Muciño.

Por el contrario, su rival no tiene la misma lona recorrida y cuenta con menos experiencia en el profesionalismo, la guanajuatense es conocida como “La Fiera”, pero no ha podido refrendar su apodo, pues acumula 6 peleas seguidas sin poder ganar y su última victoria data del año 2018, por lo que no es la favorita en el pleito ante la coahuilense.

La atleta local conformará una de las peleas estelares que presenta la cartelera de Round Zero en el Gimnasio Mario Montemayor de San Nicolás de los Garza (Nuevo León), además es su retorno a los combates televisados, pues el evento será transmitido por la cadena TVC Deportes.