Las obligaciones y los obligados del Clausura 2022

Con el inicio del torneo, vienen de nueva cuenta las obligaciones de clubes que, ya sea por su jerarquía, historia o inversión, cada seis meses juegan con el fracaso y el escrutinio público sobre la espalda de sus futbolistas. Es muy complicado que uno de estos equipos pueda quitarse esa responsabilidad, incluso cuando sus directivas hayan sido un desastre, incapaces de armar un plantel que corresponda a los niveles que se espera alcancen a lo largo de la competencia. Y aunque siempre son los mismos, torneo a torneo suele sumarse alguno que sorprende o puede figurar. Vamos por partes.

América. Debe ser campeón. No hay de otra para los Santiagos, tan devaluados en su discurso y credibilidad después de que en 2021 fallaron en todo lo que jugaron: Liga y Concachampions. No es el mejor plantel, no reforzaron las zonas que necesitaban, pero deben entender que en este club no hay de otra más que el título, sobre todo cuando te han ridiculizado en las dos Liguillas anteriores.

Cruz Azul. Ha sufrido una transformación que pudiera costarle no ser contendiente al título, pero si Juan Reynoso logra armonía futbolística con este renovado grupo que ha formado, no tendrá problemas en llegar a la Liguilla, aunque le sigue faltando un ‘9’, un centro delantero. Lo único que queda como incógnita es la manera en que jugará el técnico peruano, si más suelto o ajustándose al resultado a favor y las circunstancias del partido.

Monterrey. Además de la obligación en el Mundial de Clubes, a Javier Aguirre le pasará como a Solari con el América... O gana el título de Liga este semestre o su proyecto se irá a la basura, ya que no tendría ninguna excusa después de que la directiva le ha vuelto a invertir, e incluso podrían llegar uno o dos refuerzos más.

Tigres. Tanto Mauricio Culebro como Miguel Herrera necesitan ganar credibilidad ante una afición que mantiene dudas sobre este nuevo proyecto y sus alcances. No contrataron mucho, pero lo hicieron bien. Angulo, Córdova y el central brasileño del que se habla, son incorporaciones inteligentes de un hombre que ha demostrado capacidad en otros momentos. Ahora será turno de que Miguel pueda gestionar bien a este grupo, ya que hacia el final del torneo anterior vimos cómo le pegaron tremendos berrinches a algunas decisiones, como el caso de Carioca, quien —al salir de cambio— se fue al vestuario.

Guadalajara. Obligado a estar en Liguilla, sí, pero sin las herramientas para hacerlo, y mucho menos para pelear por el título. La afición de Chivas ha quedado desamparada, a merced de una directiva poco inteligente y un dueño que no ha visto —o no ha querido ver— que quienes lo rodean no le hacen nada bien al equipo.

Como una de las posibles sorpresas habrá que anotar al Toluca, con Ignacio Ambriz como técnico. Tuvieron buenas incorporaciones y, si Nacho retoma lo que logró con el León campeón de 2020, podrá pelear por cosas importantes para una institución que, después de acostumbrarse a ganar y ganar, ha caído en un bache de títulos.