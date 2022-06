LIV Golf Invitational, el último golpe de la millonaria ofensiva árabe en el deporte

¿Qué buscan en el deporte estos países? “Promoción internacional”, explica a EFE Javier Sobrino, profesor de la universidad Pontificia Comillas y experto en diplomacia deportiva. “ El deporte trasciende fronteras, puedes hacer una gestión diplomática y de relaciones internacionales muy natural a través del deporte, y con el deporte no tienes que explicar nada (...) Creo que los países del golfo Pérsico son los que mejor lo han entendido, y me da mucha rabia que en España no lo entendamos tan bien ”, reflexiona.

A diferencia de Catar, que lleva “desde 1995 creando una estrategia de posicionamiento internacional con inversión en grandes eventos deportivos”, recuerda Xavier Ginesta, profesor de marketing deportivo de la Universidad de Vic, Arabia Saudí ha puesto en marcha esta política de una forma más reciente, no solo con el LIV Invitational de golf o el Newcastle, sino también con las Supercopas de España e Italia de fútbol.

“Arabia Saudí tiene una necesidad geoestratégica de posicionamiento internacional, sabe que no es una democracia homologada a nivel internacional, y está haciendo lo que algunos denominan ‘sportwashing’, pero no sé hasta que punto hay una estrategia premeditada como la de Catar, que iba vinculada a convertir su economía en no tan dependiente de los hidrocarburos. Esto no lo veo en Arabia Saudí”, analiza.

No se trata, ni mucho menos, de una estrategia original, ya que muchos países en la Historia contemporánea han utilizado el deporte como vía para legitimarse internacionalmente, apunta Juan Antonio Simón, profesor de Historia del Deporte en el INEF de Madrid.

“Incluso el franquismo en España intentó hacer lo mismo. A partir de 1960 ven que puede ser interesante organizar eventos deportivos. España no jugó la final de la Eurocopa de 1960 por ser contra la Unión Soviética, pero después organizó la fase final de 1964 y la gana, precisamente a la URSS, y en 1965 presenta candidatura para los Juegos de 1972. Después vino la del Mundial de 1982”, explica el historiador.