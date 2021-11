Lo logró Solari, convirtió al América en un equipo ratonero

Cobarde planteamiento del América en Ciudad Universitaria. Han modificado el formato del campeonato y le han llevado a la deriva. Las quejas por perder, debido al gol de visitante la temporada pasada, llevaron al cambio de reglamento y lo único que hicieron es quitarle más competitividad a un futbol de por sí falto de ambición.

Se terminó la magia de las eliminatorias a un solo partido; entre eso y el hecho de que acabaron con el gol de visitante como criterio de desempate, el juego de ida por los cuartos de final entre Pumas y América se convirtió en uno de esos grandes ejemplos de cómo un equipo con obligación, como el americanista, deja de lado su historia y su jerarquía para jugar a no perder.

Terrible, realmente terrible, la manera en que han planteado este inicio de Liguilla Santiago Solari y su cuerpo técnico. Dejando mucho a la suerte y a la incapacidad de los Pumas, que fueron mejores, que mostraron mayor ambición, pero cuya plantilla simple y sencillamente no le da para pensar en ganar un partido que tenían servido en la mesa.

Parece que no entienden que el América no está para no atacar en unos cuartos de final y contra un equipo que es inferior en nómina, al que le sacó 14 puntos en la fase regular del torneo.

Da la impresión, además, de que el gran temor de Solari es no volver a quedar fuera de la Liguilla. Hace seis meses, el Pachuca lo había goleado y ahora abusó de cuidar su portería. Es decir, no encontró equilibrio. Solamente perfiló el partido para salir sin derrota del Olímpico Universita rio, en donde se vio una caricatura de líder de la Liga MX.

En esta ocasión, deberían valorarse las formas, y ahora son muy malas las del América, que ha sido criticado a lo largo del torneo. Esto es peor que lo que tanto le reprocharon a Miguel Herrera en su última etapa con el equipo. Ayer, el conjunto de Solari debió mostrar autoridad, debió enviar un mensaje de poderío al iniciar su participación en la Liguilla, pero eso no sucedió y es una lástima.

Están acabando con la Liga, cada vez genera menos interés, y ahora ni en Liguilla asombra, penetra y apasiona. Algo deben hacer, porque Santiago Solari con su temor a perder en CU le faltó al respeto al americanismo, una caricatura de lo que representa este equipo para sus aficionados. Los momentos de emotividad que llegaron a vivirse en el repechaje fueron un espejismo.

Lo que queda es esperar que cambien esta imagen tan decadente que mostró en el Olímpico Universitario, porque no es posible que hagan pensar al americanismo, al verdadero americanismo, que este equipo prefiere jugar a no perder que a empezar una serie de cuartos de final, que respetar su historia y demostrar que es mejor que su rival en todos los sentidos, pero eso no sucedió, fue todo lo contrario y es una verdadera lástima para el americanismo.