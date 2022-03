Lo que opinan los jugadores de Saraperos

HENRY URRUTIA: “Llego muy bien físicamente a esta pretemporada, durante la temporada muerta que fueron alrededor de 8 semanas trabajé bastante en lo físico, por el tema del desgarre del año pasado, aumenté unas 18 libras y todo eso con la finalidad de mantenerme saludable toda la temporada. Ahora es simplemente aprovechar estos entrenamientos para ajustar algunos detalles y estar listos para el inicio”.

Urrutia ha sido una de las bujías a la ofensiva de Saraperos y espera este año sacarse la espinita de eliminaciones pasadas y finalmente lograr el principal objetivo que es el campeonato que merece la afición.

En invierno fue uno de los jugadores más activos con los Gigantes del Cibao, siendo parte fundamental para que su equipo ganara el título en su país y jugara la Serie del Caribe.

RAINEL ROSARIO: “Me siento muy bien, llego en excelente forma después de estar trabajando alrededor de 2 meses en mi casa, en lo físico y el bateo. Me sirvió mucho mantenerme activo en invierno, jugué en Dominicana y en la Liga Mexicana del Pacífico, después me fui a mi casa, paré sólo una semana y seguí otra vez con mi rutina, para no perder el ritmo”.

En 2021, el “Proto” obtuvo su segundo título de vuelacercas del circuito veraniego, al volarse la barda en 20 ocasiones. Desde su llegada a la Nave Verde, Rosario ha demostrado su versatilidad al jugar diferentes posiciones a la defensiva y al responder en varios puestos del lineup y dijo: “he estado trabajando para que este 2022 sea mucho más fructífero”.

WLADIMIR BALENTIEN: “Quiero darle las gracias al ingeniero (César) Cantú por la oportunidad de venir al equipo, al staff completo por creer en mí, aquí estoy para dar todo lo que se puede en el terreno de juego, lo principal es ganar un Campeonato, vengo a dar el 200 por ciento para lograr ese título que todos queremos y para eso jugamos.

“Vengo muy preparado, estar en México no es un pasatiempo, vengo a dar el máximo cada día, esto es un trabajo y tengo un compromiso con mis compañeros para lograr grandes cosas que los fanáticos merecen”.

CRISTHIAN ADAMES: “La química es importante y se sintió desde el primer día, lo más importante es entrar a los play off y conseguir ese Campeonato, pero la armonía será primordial en el grupo.

“Siempre y cuando no exista el ego entre los jugadores creo que vamos a llegar lejos, eso es bastante importante, sabemos que tenemos peloteros que puedan jugar siempre y trascender y así podremos lograr los objetivos”.

JOSÉ VARGAS: “Quiero decir gracias a César- Cantú y a Eduardo Valenzuela por traerme acá con el equipo, a esta nueva etapa en mi carrera, estoy muy contento de estar con Saraperos, se siente este grupo como una familia, se puede lograr mucho, el campeonato que todos queremos y estoy dispuesto a apoyar al equipo de la mejor manera que pueda. Estuve entrenado al máximo antes de llegar aquí para tener la mejor condición y sumar con este grupo en busca de otro título”.