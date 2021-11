Los ídolos ya no están en el futbol

Mientras en la Liga MX se siguen durmiendo, tranquilos, como recién nacidos, con la idea de que son el máximo evento deportivo, el mejor, el más seguido, el que tiene contentos a todos sus seguidores, este año se han potenciado otros deportes y atletas que le han robado interés.

Y eso quedó demostrado este fin de semana, en el que Saúl Álvarez y Sergio Pérez fueron el tema principal, por encima de los lamentables intentos de algunos clubes por entrar al repechaje.

Un fin de semana atípico, sí, que no se presenta cada ocho o 15 días, pero lo que sucedió en Las Vegas y en el Autódromo Hermanos Rodríguez debería ser tomado en cuenta como una severa llamada de atención para el futbol, a partir de un concepto que han olvidado: la construcción de marca o de los ídolos.

Porque en el futbol piensan que lo son todo, que nada ni nadie se puede mover si no es a su alrededor, mientras que —paralelo a esa creencia llena de soberbia— Canelo y Checo han construido un importante camino, que llegó a su punto más alto. Porque pueden caer bien, mal o hay muchos que piensan que son carreras impulsadas por un empresario o televisora. Y es cierto, así comenzaron su camino en el boxeo de alto nivel y en la Fórmula Uno, pero estos dos personajes han superado eso y han llevado su carrera al siguiente nivel.

Hirving Lozano y Raúl Jiménez pueden ser los últimos representantes del futbol que han logrado generar un alto grado de expectativa, pero no juegan en México. Se hacen masivos cuando visten la camiseta de la Selección Nacional, y es entendible.

De ahí en fuera, no existe un personaje que logre mover a la masa de tal manera —ya sea para bien o mal, para la alabanza o para el descrédito— y eso debe preocupar a los grandes entes empresariales del futbol, a los altos ejecutivos, que no logran entender que no están llevando el negocio que les encomendaron los dueños a un mejor lugar.

Claro que hay referentes en la Liga MX, como Guillermo Ochoa o André-Pierre Gignac, pero... ¿Y después de ellos?, ¿qué figura emergente puede presumir la Liga? ¿Córdova, Acevedo, Giménez?

Hoy por hoy, Checo Pérez y el Canelo Álvarez han logrado pesar más que cualquiera de los futbolistas del torneo local. Vaya, el mismo Julio Urías generó una alta expectativa por su temporada de 20 triunfos con los Dodgers y sobre todo en los Playoffs.

Los ídolos —en estos momentos— no están en el futbol, porque en el futbol piensan que todo está bien, que no necesitan de esas figuras. Creen que con lo que son y ofrecen tienen a todos los aficionados comiendo de su mano, y este fin de semana nos hemos dado cuenta que no es así.