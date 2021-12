Los más deseados en la Liga MX rumbo al clausura 2022

El Apertura 2021 llegó a su fin y el mercado de fichajes no deja de moverse, pero hay elementos que, pese a los rumores, aún no son refuerzos oficiales de algún equipo, pero que son objeto de deseo de muchos clubes de la Liga MX, pues su calidad es innegable y pueden brindar ese ‘algo’ para potenciar una plantilla.

Estos los nombres de los jugadores más deseados en este mercado invernal de cara al Clausura 2022.

Rubens Sambueza

Pese a que su llegada al Atlético San Luis parece inminente, aún no está confirmado y el mediocampista de 37 años demostró ser uno de los mejores en su posición. La última temporada estuvo con Toluca y fue clave en el buen accionar del equipo e incluso meterlo al repechaje.

Ahora, con la llegada de un nuevo cuerpo técnico a los Diablos, ‘Sambu’ tuvo que encontrar acomodo y es una de las cartas más importantes del mercado, pues varios equipos se acercaron a su agente para conocer sus pretensiones económicas.

Leo Fernández

El uruguayo deslumbró cuando llegó a México. Su carta pertenece a Tigres, pero fue con Toluca cuando brilló. Luego de un buen torneo, regresó a los felinos y es ahí donde no ha podido sacarse potencial, por lo que ahora busca acomodo en otra institución y, sin duda, Toluca es una de las más interesadas en ‘repatriarlo’.

Uriel Antuna

El ‘Brujo’ es uno de los jugadores más importantes de Chivas; sin embargo, la directiva le busca salida y ya entabló conversaciones con los equipos que pueden pagar su sueldo, el cual no es barato. América fue el primer interesado y se planteó un canje con Sebastián Córdova; sin embargo, se estancó la negociación y Cruz Azul entró al quite.

La Máquina daría a Roberto Alvarado por los servicios de Antuna, quien también llegaría con el lateral izquierdo Alejandro Mayorga.

Sebastián Córdova

El ‘10’ del cuadro azulcrema no tuvo la temporada deseada. Algunas versiones sugirieron que el juvenil mexicano tuvo situaciones personales que no lo llevaron a tener su mejor rendimiento deportivo, pero la realidad es que no entra en planes de Santiago Solari y ahora le buscan acomodo. Si bien ya estaba arreglado con Chivas, Antuna no llegó a un punto medio con las Águilas y el canje se congeló.

Jonathan Dos Santos

Si bien su mercado habitual no es la Liga MX, al quedar libre del LA Galaxy y ser agente libre, el mediocampista puede llegar a uno de los clubes nacionales para seguir su carrera. Lo único que puede frenar su llegada es el alto sueldo que manejaba en la MLS y que en México no pueden pagarlo todos los clubes, por lo que las opciones de reducen.

Brian Lozano

El ‘Huevo’ tiene contrato con Santos hasta 2023, pero las lesiones no lo han dejado brillar en el plantel Guerrero, mismo que ahora comanda Pedro Caixinha. El timonel portugués podría darle una nueva oportunidad al charrúa, pero es un delantero que tiene muy buenas características y si no encaja con Santos, habrá quien haga ofertas por él.