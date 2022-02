Los Tigres tendrán nuevo mánager para la Temporada 2022

El equipo felino estrenará mánager para la Temporada de la Liga Mexicana de Beisbol 2022, se trata del puertorriqueño Tony Rodríguez que jugó para los Medias Rojas de Boston en la Temporada de 1996, fue el anuncio que hizo Tigres de Quintana Roo en conferencia de prensa al informar que ahora tendrá de timonel a Luis Antonio ‘Tony’ Rodríguez.

Tony nació en Río Piedras, Puerto Rico el 15 de agosto de 1970, hace 51 años y durante toda su vida se ha dedicado al béisbol, ya sea desde una oficina, o en el terreno de juego.

Rodríguez comenzó su andar en el béisbol durante el año 1991, cuando los Medias Rojas de Boston lo firmaron para integrarse a sus sistemas de sucursales, teniendo actividad de inmediato con los Elmira Pioneers en nivel A.

Para 1996 fue llamado a Ligas Mayores, participando en 27 juegos, principalmente como parador en corto y tercera base, conectando 16 imparables, de los cuales uno de ellos fue doble y otro vuelacercas.

FORJADOR DE BEISBOLISTAS

Desde su retiro como jugador, ha estado involucrado en el deporte Rey, participando en la escuela de béisbol T-Rod, para el desarrollo de pequeños peloteros en Puerto Rico y de igual manera ha sido el coordinador deportivo del Municipio Autónomo de Cidra.

Además ha estado de coach de tercera base y coach de banca de los Tigres de Chinandega en la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua, en las temporadas de 2019 a 2021.

También ha sido asistente de gerente general con los Cangrejeros de Santurce, quienes han sido campeones 16 veces en la Liga invernal de Puerto Rico ‘Roberto Clemente’.

En conferencia de prensa, Tony mencionó que: “Como jugador y como entrenador tienes que prepararte”, además hay que dejar en claro que no es un dirigente de 4 horas, sino de 24.

HABLA DE SUS ESTRATEGIAS

Tony Rodríguez siguió comentando “Yo soy una persona que me gusta jugar el juego como se debe, soy pelotero y jugué el juego básico, toque, sacrificio, mover a los corredores, mover base y eso es lo que se verá en el equipo este año. “Desde el momento que me nombraron dirigente he estado buscando información, sé que los Tigres de Quintana Roo es una de las instituciones más importantes de este país, sé el tipo de peloteros que vamos a tener, mi trabajo es dirigir al equipo y tomar decisiones”.

Con el nombramiento del manager de cara a la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, Los Tigres de Quintana Roo ya comenzaron a hacer ajustes a su roster para llegar listos a la pretemporada y para buscar su campeonato número 13.

TIGRES EN LA TEMPORADA 2021

La campaña anterior Tigres inició teniendo de mánager a Adán Muñoz, que fue relevado el 18 de junio por Javier Robles en forma interina, porque al siguiente día y hasta el final de la temporada el equipo felino fue manejado por Oscar Robles.

El año pasado, Tigres calificó a playoffs en el sexto lugar de la Zona Sur, con récord de 32-33 y le tocó enfrentarse en la postemporda a los Diablos Rojos que terminaron de líderes. Tigres ganó el primer juego al equipo escarlata por 12 a 2, pero luego los felinos perdieron los 4 siguientes, por pizarras de 7 a 5, 9 a 0, 3 a 0 y 8 a 4 para ser eliminados.

Tigres sigue teniendo como Presidente del Consejo de Administración a Fernando Valenzuela Anguamea, el presidente adjunto es su hijo Fernando Valenzuela Burgos y el gerente deportivo es Héctor Páez.