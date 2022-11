Luis Márquez, pitcher zurdo relevista de el Águila de Veracruz fue colíder del circuito en juegos ganados con 9. Luis Márquez, completó una campaña de ensueño y fue nombrado el Novato del Año de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Terminó el rol regular con marca de 9-1 y efectividad de 2.38 en 27 apariciones, donde tuvo solo una apertura. En 53 innings de trabajo sólo admitió 14 carreras limpias y 37 imparables, otorgó 15 bases por bolas y además recetó 71 chocolates.

Luis Márquez fue parte del bullpen jarocho en 2021 con 11 salidas, pero fue en este 2022 cuando se consolidó como un estelar de la LMB. Su llegada al equipo fue gracias a la recomendación de Alejandro Soto, veterano de 15 campañas en la Liga Mexicana.

Alejandro Soto y Luis Márquez son de Huatabampo, Sonora.

Soto llegó a su pueblo y se puso a manejar en la liga ejidal. Y fue justo ahí donde vio lanzar a Luis Márquez y fue cuando se lo recomendó a Jesús Valdez directivo del Veracruz, diciéndoles: “Llévese a un muchacho de aquí del pueblo. No lanza duro, pero tiene un cambio de velocidad sobresaliente”.. Y Valdez le dijo, “No necesito escuchar más, envíalo”. Y así fue como Luis Márquez llegó a el Águila de Veracruz”.

SU CANCIÓN PREFERIDA

Márquez, de apenas 24 años de edad, salía del bullpen al ritmo de la canción “La Boda del Huitlacoche”, apagaba el fuego y le daba la oportunidad a su equipo de remontar en la pizarra. Fue en ese rol de relevista en el que brilló en el staff de pitcheo de el Águila de Veracruz y en el que se agenció 9 victorias, para liderar el circuito junto a Wilmer Ríos, de los Acereros de Monclova.

“Luis Márquez llegó a Veracruz sin experiencia en el beisbol profesional, ni academias ni nada, simplemente el rancho”, dijo Jesús Valdez.

Márquez se une al selecto club de peloteros de el Águila de Veracruz que han ganado la distinción al Novato del Año, que ahora incluye a Jaime Abad (1952), Román Ramos (1955), Ramón Arano (1959), Pablo Montes de Oca (1961), Santiago González (2004), Japhet Amador (2009) y Luis Márquez (2022).

El Comité Elector de las Nominaciones Especiales, conformado por periodistas y miembros de los 18 clubes, declaró ganador a Luis Márquez con un total de 49 votos. Le siguieron Fernando Villegas (13), Juan Uriarte (4), Cristian Alvarado (3), Nico Tellache (3), Ricardo Chapa (2), Armando Aguilar (1) y Samuel Alvarado (1).

“Su recta sólo llega a las 86 millas por hora, comentó Valdez. Su mecánica descontrola a los bateadores rivales, pero su lanzamiento estelar es el cambio de velocidad. Ese cambio es la clave para el éxito que está teniendo”.

7 TRIUNFOS FUERON COMO RELEVISTA

Siete de los 9 de los triunfos de Márquez en 2022 fueron como relevista y jugando en gira, tuvo un récord de 7 ganados y sólo una derrota.

“El plan siempre fue que él viniera después de que el abridor lanzara 3 o 4 entradas, comentó Jesús Valdez. No lo usamos como pitcher abridor porque un abridor necesita una recta poderosa y Luis no cuenta con ella. No podemos exponerlo a que un bateador lo vea en un mismo juego en 3 turnos. Uno o dos turnos y él va a seguir desbalanceando a los rivales. Ya a la tercera lo pueden medir. Por eso los planes de El Águila para 2023 es seguir utilizando a Luis Márquez como relevo largo o para situaciones importantes”.