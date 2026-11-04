Luka Doncic alcanza una marca histórica y confirma que juega en otra dimensión

Luka Doncic sigue demostrando que su talento no tiene límites. El esloveno protagonizó otra noche espectacular con Los Angeles Lakers y estableció una nueva marca histórica en la NBA, al convertirse en el jugador con más partidos de al menos 40 puntos, 10 asistencias y cinco triples, luego de alcanzar esa combinación por decimonovena ocasión. El base encabezó la victoria de los Lakers por 138-117 sobre Miami Heat, con una actuación de 42 puntos, siete rebotes, 13 asistencias, dos robos y seis triples. Una exhibición que volvió a confirmar su capacidad para dominar los partidos tanto desde la anotación como en la generación de juego. El registro fue destacado por la propia NBA, mientras Los Angeles consiguió su sexta victoria en los primeros ocho encuentros de la campaña, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del arranque de temporada.

Por su parte, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, puso especial atención en la capacidad de Doncic para generar oportunidades de anotación para el resto del equipo. El estratega consideró que sus 13 asistencias tuvieron un peso tan importante como los 42 puntos, especialmente porque Miami tuvo dificultades para contenerlo cuando intentó presionarlo con dobles marcas. Redick también destacó que Los Angeles repartió 39 asistencias, su mejor registro desde que asumió la dirección técnica de la franquicia. Para el entrenador, buena parte de ese funcionamiento colectivo es consecuencia de la manera en que Doncic atrae a las defensivas y encuentra espacios para sus compañeros. Con los Lakers instalados en un récord de 6-2 y Doncic como líder anotador de la NBA, el inicio de campaña invita a pensar en un equipo capaz de competir por grandes objetivos. Por ahora, el esloveno no solamente acumula puntos y récords: también está consiguiendo que sus rivales y compañeros reconozcan que están frente a un jugador extraordinario.

UNA RACHA ANOTADORA FUERA DE SERIE El momento que vive Doncic va mucho más allá de una actuación individual. El esloveno acumula cinco partidos consecutivos con al menos 37 puntos, una regularidad ofensiva que lo ha convertido en una auténtica pesadilla para las defensivas rivales. En sus últimas cinco apariciones consiguió 52, 41, 37, 45 y 42 unidades, respectivamente, para establecer un promedio de 43.4 puntos por encuentro. Frente a Miami convirtió 14 de sus 24 intentos de campo y seis de 15 lanzamientos desde la línea de tres puntos. Sus estadísticas generales también reflejan el extraordinario nivel que atraviesa: 38.3 puntos, ocho rebotes y 8.1 asistencias por partido, con porcentajes de efectividad cercanos al 50 por ciento en tiros de campo, 43 por ciento en triples y 89 por ciento desde la línea de tiros libres. GIANNIS SE RINDE ANTE EL TALENTO DEL ESLOVENO La exhibición de Doncic no pasó inadvertida para Giannis Antetokounmpo, estrella del Miami Heat, quien después del encuentro reconoció la dimensión del talento ofensivo del jugador de los Lakers. “Obviamente, es uno de los mejores anotadores que han jugado este deporte, si no el mejor”, expresó el basquetbolista griego, en declaraciones recogidas por Dave McMenamin, de ESPN. Cuando un periodista le preguntó si se refería a que Doncic era uno de los mejores anotadores de la actualidad, Antetokounmpo aclaró que su reconocimiento iba mucho más allá.

“No hablo de ahora. Hablo de todos los tiempos. Creo que a algunos les da miedo decirlo, pero tiene que estar entre los mejores”, agregó. Las palabras de Giannis representan un reconocimiento importante para el esloveno, quien a sus 27 años ya está construyendo una trayectoria que lo coloca en las conversaciones sobre los grandes anotadores de la historia de la NBA. REDICK DESTACA SU CAPACIDAD PARA HACER MEJORES A SUS COMPAÑEROS Por su parte, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, puso especial atención en la capacidad de Doncic para generar oportunidades de anotación para el resto del equipo. El estratega consideró que sus 13 asistencias tuvieron un peso tan importante como los 42 puntos, especialmente porque Miami tuvo dificultades para contenerlo cuando intentó presionarlo con dobles marcas. Redick también destacó que Los Angeles repartió 39 asistencias, su mejor registro desde que asumió la dirección técnica de la franquicia. Para el entrenador, buena parte de ese funcionamiento colectivo es consecuencia de la manera en que Doncic atrae a las defensivas y encuentra espacios para sus compañeros. Con los Lakers instalados en un récord de 6-2 y Doncic como líder anotador de la NBA, el inicio de campaña invita a pensar en un equipo capaz de competir por grandes objetivos. Por ahora, el esloveno no solamente acumula puntos y récords: también está consiguiendo que sus rivales y compañeros reconozcan que están frente a un jugador extraordinario.