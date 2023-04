Max Verstappen ¡¿se va?!; amenaza con dejar la F1

Max Verstappen amenazó con dejar la Fórmula 1. Esto, ante las modificaciones que se le han hecho al campeonato en los últimos años y que, desde su punto de vista, han perjudicado a los pilotos.

El coequipero de Sergio Checo Pérez, ambos pertenecientes a Red Bull, no dio a conocer la fecha de su posible retiro de las pistas. Sólo adelantó que, de no mejorar la máxima categoría del automovilismo mundial, la dejaría.

“En la F1 se trata de sacar el máximo en la clasificación y luego tener un domingo increíble, buenas carreras largas. Ese es el ADN de este deporte y no entiendo o no sé por qué deberíamos cambiar”, confesó Verstappen.

Entre las modificaciones que no le agradan a Verstappen se encuentra el hecho de que se disputen seis carreras de sprint y que cada una de ellas tendrá sus propias sesiones de calificación.

“Eso es mucho mejor para la emoción. Naturalmente, espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario, no lo haré, no estaré aquí por mucho tiempo”, sentenció.