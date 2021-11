México ‘envejece’ de camino a Catar 2022

La Selección Mexicana de Tata Martino cayó por tercera vez en el año ante Estados Unidos. Los dos primeros enfrentamientos definieron un título, Copa Oro y Nations League, y el tercero significó perder el invicto y el liderato de la eliminatoria mundialista para el Mundial de Catar 2022.

La derrota en Cincinnati puede tener un enfoque más dramático cuando se le analiza desde el punto de vista de la edad de los futbolistas. México cayó con el equipo de mayor edad promedio del Octagonal final de la Concacaf, la experiencia en Selección Mexicana y en equipos no fue suficiente para vencer a los Estados Unidos.

Martino lo vaticinó desde su presentación como entrenador de México: “Los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, es poco a poco. Hoy en día aspiro a contar con todos los jugadores disponibles y no me voy a cerrar a la venida de ninguno”, indicó el técnico argentino en enero de 2019.

Han pasado más de 2 años y la Selección Mexicana tiene un promedio de edad de 29 años, tomando en cuenta la última convocatoria y las edades registradas en la base de datos de Transfermarkt, aunque la alineación ante Estados Unidos apenas fue más baja, 28.9 años, frente a los 23.6 años del equipo de Gregg Berhalter, la selección más joven de Concacaf que busca el boleto a Catar 2022, de acuerdo a datos de Statiskicks.

El cambio generacional es un proceso que todavía no se concreta en México. En la última convocatoria para los partidos ante Estados Unidos y Canadá hay 10 futbolistas con experiencia mundialistas, pero aunque son poco menos de la mitad, elementos como Rogelio Funes Mori, Luis Rodríguez, Julio César Domínguez y Rodolfo Cota, superan los 30 años y no han asistido a un mundial de futbol.

Alfredo Talavera con 39 años es el futbolista de mayor edad en la actual convocatoria, le siguen Guillermo Ochoa y Andrés Guardado con 36 años.

El más joven es Gilberto Sepúlveda, 22 años, aunque llegó a la convocatoria ante la baja por lesión de César Montes.

Martino solo llamó a Johan Vásquez, Roberto Alvarado, Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez y Sebastián Córdova de los medallistas de bronce en Tokio 2020. Además de los refuerzos Luis Romo, Henry Martín y Guillermo Ochoa, habituales en el proceso del Tata.

Por el contrario, Estados Unidos tiene a casi la mitad de su plantilla (10 jugadores) menores de 21 años, donde destacan Ricardo Pepi y Yunus Musah, ambos de 18 años de edad.

Martino y México todavía están en el segundo lugar de la eliminatoria mundialista de Concacaf, aunque de llegar a Catar 2022 lo harían con un equipo al que le falta el cambio generacional, si no es que cambia de ruta el técnico argentino.