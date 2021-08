Mi historia con el Real Madrid está escrita, asegura Cristiano Ronaldo

El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, rompió el silencio el martes en torno a su futuro profesional.

Un día después de que surgiera el rumor de unos presuntos contactos con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y un alegado ofrecimiento al Manchester City, el atacante luso salió en las redes sociales a desmentir los mismos.

“Cualquiera que me conoce sabe lo concentrado que estoy en mi trabajo. Sin embargo, debido a todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, me veo a la obligación que expresarme”, manifestó Ronaldo a través de Instagram.

“Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y jugador, la forma frívola en que se especula sobre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados”, agregó.

En horas de la mañana del martes, Ancelotti también acudió a las redes para negar un posible retorno del portugués al Real Madrid, club con el cual ganó cuatro Champions League y es dueño del récord de goles, entre un sinnúmero de otros logros.

“Mi historia en el Madrid ya está escrita”, destacó. “En palabras y estadísticas, así como también títulos. Pueden verlo en el museo del Santiago Bernabéu. Igualmente, en la mente de todos los fanáticos del club”, prosiguió.

“Sé que la afición del Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío”, matizó Ronaldo.

“Ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por tratar de descubrir la verdad real. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga utilizando mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás son sólo palabras”, sentenció.