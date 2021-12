Mijares cautiva a la afición del Box en Saltillo

Decenas de saltillenses se dieron cita en el Multideportivo El Sarape para conocer la historia de Cristian Mijares. El cuatro veces campeón del mundo motivó y aconsejó a los jóvenes deportistas saltillense que lo tienen como un ejemplo a seguir.

Debutó apenas a los 15 años de edad en el profesionalismo, contó lo difícil que es hacerse de un lugar en lo más alto del boxeo mundial: “Me tomaban como un escalón, pero nunca me permití ser escalón de los demás. En 2004 vencí los pronósticos, derroté a Rojas, cuando él ya era uno de los mejores clasificados”.

Narró que en el deporte existen muchos intereses, las organizaciones crean a sus estrellas y las blindan, contó la travesía que fue el coronarse campeón mundial en suelo japonés ante un escenario totalmente en su contra.

Los saltillenses se motivaron al escuchar los relatos del “Diamante”, los aplausos no se hicieron esperar cuando se recordó la victoria sobre Jorge “Travieso” Arce y la unificación mundial de los títulos CMB-AMB.

Mijares hizo hincapié en que no todo es color de rosa, la derrota ante Darchinyan y la perdida de sus títulos fueron golpes de realidad que sufrió el lagunero: “No estamos listos para la fama, no estamos listos para el éxito de golpe. Perdí el piso en su momento y me costó regresar a lo más alto. Solo les puedo decir que al final los únicos que están contigo es la familia”.

Los espectadores se estremecieron cuando se mencionó que está muy cerca de hacerse oficial.