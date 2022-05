Nadal cae en Italia y está en duda para jugar en Francia

A sólo días de que inicie el Abierto de Francia, Rafael Nadal está padeciendo de nuevo por una lesión.

El español acusó la dolencia en un pie hacia el final del encuentro que perdió el jueves por 1-6, 7-5, 6-2 ante Denis Shapovalov en la tercera ronda del Abierto de Italia.

En un momento del encuentro, el tenista español, de 35 años, caminó y se inclinó en la caja de toallas, antes de hacer una mueca de dolor. También cojeó entre distintos puntos.

Nadal se perdió una gran parte de la actividad del año pasado debido a una lesión en el pie izquierdo.

“Hacia la mitad del segundo set sentí mucho dolor en el pie. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión”, recalcó el mallorquín. “No quiero quitarle nada a Shapovalov, jugó bien hoy, el mérito es suyo. Pero me era imposible jugar”.

Nadal regresó a la Gira de la ATP la semana pasada tras sufrir una fisura en las costillas que lo dejó fuera 6 semanas tras un magistral inicio del año que incluyó su título 21 de Grand Slam en Australia para establecer un nuevo récord.

“Veremos cómo va en los próximos días, en las próximas semanas. No es un momento fácil para mí”, reconoció.

El astro capituló la semana pasada en los cuartos de final del Abierto de Madrid ante Carlos Alcaraz, su compatriota de 19 años.

“Juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad. Vivo tomando muchos analgésicos solo para poder entrenar todos los días y no puedes seguir así por mucho tiempo”, explicó Nadal. “No pretendo estar en perfectas condiciones, solo espero poder salir al campo”.

Nadal se ha coronado 13 veces en Roland Garros, un récord.